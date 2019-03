Hinchas quemaron con agua hirviendo a una árbitro en San Juan

El lamentable episodio de violencia se vivió en la primera fecha del torneo de la liga sanjuanina. Rosana Paz estaba a un costado de la cancha cuando sintió el agua caliente en su espalda, a pesar de que avisó sobre lo sucedido, decidió seguir con el encuentro hasta el final.

Según reporta el Diario de Cuyo de San Juan, este fin de semana hubo un caso increíble de violencia en el fútbol de esa provincia. Fue en el partido entre Marquesado y San Martín, dónde la árbitro, Rosana Paz fue quemada con agua hirviendo por la hinchada. La mujer se encuentra bien, aunque su espalda quedó toda ampollada.

“El episodio de violencia se vivió en la primera fecha del fútbol local de Primera División. Paz estaba a un costado de la cancha cuando sintió el agua caliente en su espalda, a pesar de que avisó sobre lo sucedido, decidió seguir con el encuentro hasta el final. Más tarde, según informa el medio 911mujer.com, fue al médico que constató las heridas”, cuenta el medio sanjuanino.

Paz tiene 46 años, trabaja como secretaria administrativa, es mamá y una de las pocas mujeres que trabaja como árbitro en las canchas de fútbol de la provincia.

A principios de este mes contó en una nota de Diario de Cuyo que: “No es fácil ser árbitro en sí mismo, imaginate siendo mujer. Recibís muchos insultos, agresiones machistas, otros te invitan a salir, te dicen piropos groseros, de todo. Es más, a mis dos hijos no les gusta mucho ir a verme porque cuando empiezan a insultarme se molestan, pero a mí me apasiona entrar a la cancha y desempeñar la tarea para la que me he capacitado durante tanto tiempo”.

Fuente: Los Andés

EB