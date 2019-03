¿Hay escasez de leche o pura especulación? La leche se evapora en las góndolas

El precio del lácteo se elevó al más del 100% según comerciantes. Explican las limitaciones para ofrecer este producto que van desde los precios fluctuantes y la poca oferta que encuentran en las distribuidoras.

La leche no dejar de ser un producto de primera necesidad y uno de los que sufre más la especulación en tiempos de crisis económica, por ello Misiones Online recorrió diversos comercios y verificó la situación de desabastecimiento de este producto, así como las restricciones que ponen las grandes marcas para que los kioskos u despensas puedan adquirirlos .

En el caso de Pablo de La Paternal, sostuvo que este panorama es típico en tiempos de crisis: “Como pasó con la harina el aceite, hay escases dicen, pero no quieren sacar a las góndolas. Esto es producto de la inflación”, afirmó.

Explicó que uno de sus principales desafíos es el desconocimiento del comerciante pues no sabe a qué precio vender.

“En estos tiempos de crisis donde más loco te ponés, lamentablemente este es el país que tenemos. Un queso barra está aproximadamente 250 pesos el kilo y eso debes trasladarle a la góndola. Es el momento en que estamos (…) Esta es una crisis parecida a la del 2001”

Por su parte, Daniel, comerciante de “Dany”, explicó que los precios tan fluctuantes les generan pérdidas, por eso muchos comerciantes “optan por no vender y aguardar”. Sostiene que los consumidores se muestran realmente preocupados y que cuando encuentran en precio accesible compran en packs.

La demanda continúa Alicia coincide en que es difícil conseguir “Fui a dos mayoristas y no hay entera solo descremada, no hay Serenísima, la milkaut solo hay la Baggio”. Precisa que simplemente, al ir a los abastecimientos no encuentran los productos. Precisó que la leche en sachet es todavía la más barata.

Los emprendedores explican que los precios de este producto se han elevado en más de un 100%.

En opinión de Daniel de la despensa Anita, existen otras alternativas como la leche en polvo que tiene mayor proporción. “Hay una escases y se nota (…) Las primeras marca, que son marcas conocidas, no hay. Hay una sicosis, pero tenemos opciones, hay otras marcas y son buenas y hay que manejarse con eso”, afirmó.

Comerciantes revelaron que además de decirles que no tienen leche, grandes marcas condicionan la adquisición de este producto solicitando un monto mínimo de compra que es inviable para ellos. Por ejemplo solicitan un mínimo de 2,000 pesos en leche, cuando ese monto no es rentable para los comerciantes.

En comercio más grandes como La Mar, un camión de la Serenísima proveía de los productos de su marca, no obstante el administrador del establecimiento evitó dar declaraciones a Misiones Online.

