Detrás de las luciérnagas

En nuestra infancia podemos haber crecido en ciudades o en el campo, en casas pequeñas o amplias, con grandes patios o quizás sin patio.

No importa en qué lugar hayas desarrollado tu infancia, lo que seguro nos une es que en una oportunidad hemos sido niños exploradores.

Agentes de espionaje, agazapados, expectantes en las tardes de verano mirando en los pastizales la llegada de las luciérnagas, bichito de luz o como nos encantaba llamarlas las Taka Taka. Preparados con frascos, listos para capturar a una y descubrir el secreto de su brillo. Quien lograba atraparlas se convertía en el héroe del momento, y una vez en el frasco, todos los agentes observábamos su comportamiento.

Los agentes variaban de acuerdo al lugar y para el ingreso era requerido un solo requisito. La inquietud de querer descubrir porque brillaban o como hacían.

No solo las taka taka formaban parte de las expediciones, también podemos enunciar a la búsqueda de mariposas y sus colores, al descubrimiento de las abejas yatei, tan doradas y pequeñas que siempre estábamos absortos por su belleza y endulzados por su armonía. Las siestas acompañados del canto de las chicharras eran desafiantes, ahí era como querer reconocer su canto y belleza al mismo tiempo. Cada lector seguro tendrá algún insecto o alguna expedición que recordar. Sin lugar a dudas por muchos momentos en nuestras vidas fuimos los exploradores de todo lo que nos rodeaba.

¿Que nos llevaba a hacer esas cuadrillas de agentes? A querer convertirnos en hacedores de preguntas ¿por qué brillan? ¿De dónde vienen? ¿Donde vive la mama taka taka? ¿Porque son doradas las yatei? ¿dónde radica su belleza tan pequeñas? ¿Pican? ¿cuánto vive una mariposa? ¿Porque una tiene un color y otra de otro? Un sin número de preguntas con el único motor de conocer para aprender. Sin miedo a la ignorancia o a reconocer que nose; en un encuentro intimo entre el insecto y nosotros. Quiero conocerte y que me cuentes como es tu vida. Sin dejar lo importante, mientras pregunto aprendo juego y disfruto.

Quizás la respuesta, aunque no la única, sea la amiga curiosidad, esa intención de descubrir lo desconocido, ese asombro por ver que hay más allá de lo que a simple vista percibo.

Ese estar alerta atento, presente con la naturaleza con lo que me rodea y si tengo que preguntar, pregunto y si tengo que quedarme ahí expectante esperando el momento en que aparezca la mariposa con su esplendor, me quedo, me asombro y sonrío como una conquista heroica, la mariposa salió a mi encuentro.

En la era de la tecnología tenemos a otro amigo que nos responde todo aquello que preguntemos a través de un dispositivo móvil o una computadora, es una gran herramienta poderosa, solo que en el abuso de preguntar todo aquello que desconocemos, perdemos la capacidad de conectarnos con el aprender a través del cuerpo, de la emoción, del despertar no solo en el conocimiento sino en todo lo que me provoca ese descubrimiento.

Desde la disciplina del coaching, vemos al coach es un niño curioso, dado que cada vez que asiste a una sesión de coaching sea con un individuo o en una organización se traslada a un territorio nuevo , a un mundo por descubrir, un lugar inédito donde a través de preguntas vamos a recorrer juntos el camino que querés alcanzar.

La invitación es a que la curiosidad sea parte de tu vida, a empezar a reconectar con las inesperadas respuestas, no todo es conocido, siempre hay algo nuevo por aprender.

¿Qué nuevas preguntas te llevaran a alcanzar nuevos destinos? ¿Te acordás la última vez que charlaste con un insecto? ¿Cómo te sentirías hoy si empezas a preguntar para descubrir y no para tener conocimiento?

La propuesta es descubrirnos, a través de nuevas rutas, nuevos lugares. Que hay detrás de aquello que desconozco? ¿Te animas a dar el primer paso? Si te quedas con la duda nunca sabrás que hay más allá del brillo de las luciérnagas, quizás ellas te están esperado para recorrer juntos una gran expedición. Anímate, el camino está en vos.

Te invitamos a que conozcas nuestra escuela cliqueando aquí. Descubrinos. Estamos para responder tus preguntas.

* M. Natalia Ferreira