Belén Hernández: “Voy a ser la segunda candidata a concejal por Posadas en la lista de Lalo Stelatto”

La conductora de radio y televisión Belén Hernández expresó en Radio República que escoltará a Facundo López Sartori en el sublema “Hacemos Ciudad” que lleva de candidato a Intendente de la Ciudad de Posadas al Presidente de la entidad de Vialidad Provincial, el Ingeniero Leonardo Stelatto.

La conductora expresó que este nuevo desafío lo asume con muchísima responsabilidad y compromiso. Tiene la voluntad de trabajar sobre la transparencia en la gestión legislativa local y desarrollar un rol protagonico desde las políticas sociales y culturales para la ciudad.

Belén manifestó “ Estoy preparada para asumir este compromiso, que me encuentra en un memento de madurez personal. La oportunidad que se me presento gracias a la confianza que me tuvo Carlos Rovira.”.