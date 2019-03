Seminario concierto sobre Administración e Innovación Disruptiva en el Centro del Conocimiento

Licenciado en Administración de Empresas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y músico, el doctor Roberto Sierra, ofrecerá este miércoles en el Teatro Lírico del Centro del Conocimiento un seminario concierto sobre Administración e Innovación disruptiva, en una propuesta que se realizará por primera vez en la provincia de Misiones.

En una entrevista con Misiones On Line TV, explicó Sierra que es un seminario donde se da una charla y él mismo dirige la orquesta con obras de diferentes compositores como Franz Haydn, Ludwig Van Beethoven, Woffang Amadeus Mozart, Robert Schumann, “donde contamos un poco los grandes cambios que hay hoy en el mundo, en los consumidores, en todas las formas y los cambios que necesitan las organizaciones”.

Subrayó el académico que en la actualidad “se necesita innovar fuertemente para poder seguir avanzando y evolucionar, pero la innovación tiene que ser disruptiva, una innovación evolutiva es mejorar lo que tenemos y una innovación disruptiva es romper lo que tenemos y crear otra cosa y es un poco lo que hicieron los compositores. Por eso, mirando a los compositores, analizando los compositores y viendo como uno fue evolucionando en forma disruptiva con el otro aprendemos bastante porque muchas de las cosas que fueron haciendo los compositores y escuchando a los compositores podemos aprender lo que necesitamos hoy hacer con estos cambios grandes que hay”.

Agregó Serra que “la música nos ayuda por un lado para entender muchas cosas y por el otro lado para poder innovar, entendiendo como innovaron ellos siendo también emprendedores, porque ellos fueron emprendedores y funcionaban en función del éxito que tenían con el público, si tenían éxito ganaban y si no perdían. Tenían que hacer apuestas muchas veces, Beethoven empezó con la Sinfonía Heroica donde perdió en su apuesta, donde entendió que tenía que hacer para poder ganar, después con la Quinta Sinfonía entendió que había que entender a los consumidores, a los clientes y como en función de eso logro hacer algo que era una música pegadiza se grabó en la mente de la gente y posiciono a él como músico clásico, como sinfónico, y así sucesivamente fueron los distintos compositores rompiendo lo anterior y creando otra cosa”.

El consultor de empresas insistió en que es lo que tenemos que hacer hoy, “romper lo que existe, incluso en la forma de organizarnos, el organigrama es uno de los elementos más nocivos que tiene cualquier empresa u organización, lo seguimos usando y tiene tantos años que lo único que hace es dividir y nosotros hoy tenemos que integrar, no dividir, una organización funciona integrando, hasta un equipo de futbol. Uno ve que si nos mantenemos con las cosas estáticas que veíamos antes no funciona, hoy ya ni sabemos cuáles son las funciones de los jugadores, se empiezan a mezclar, los sistemas tácticos cambian, es todo diferente, el que no se mueve y no rompe los paradigmas tradicionales en como estructuramos un equipo de futbol”.

Sobre la postura del empresario que sostiene que como va a cambiar si hace 20 años que viene haciendo esto y tiene una estructura armada, enfatizó en que “Si yo sigo haciendo las mismas cosas que venía haciendo los últimos 20 años lo más seguro es que termine en la muerte esas son las organizaciones que si no cambian se mueren van a tener que inventar otra cosa, reinventar, transformarse porque empiezan a aparecer muchas empresas nuevas. Hay oportunidades tremendas para las pymes, aparecieron con las cervezas artesanales y le están ganándole a las grandes, en Uruguay mucha pymes de cereales y le gano a las grande marcas, hay oportunidades, hay empresas de quesos en la Argentina mismo como Punta de Agua que es casi líder en el mercado y empezó de nada, pero encontrando donde están las oportunidades, rompiendo los paradigmas tradicionales, haciendo otras cosas hay oportunidades para todos y especialmente para las empresas más chicas, las empresas más grandes son las que más se tienen que cuidar”.

Recordó que el seminario es este miércoles 27 de marzo a las 09:30 en el Teatro Lirico del Centro del Conocimiento con la orquesta de Cámara del Parque del Conocimiento. La entrada es libre y gratuita, “la idea es que todo el mundo pueda entrar en esto, va a ser algo muy divertido, algo para poder pasarla bien y entender un poco los grandes cambios que hay y utilizar la música para entender un poco todo y para enfrentar los nuevos desafíos”.

EP/E.J.