Padre Alberto Barros: “Ir aumentando el gasto social revela que estamos peor”

Frente a cifras alarmantes anunciadas por la UCA, que revelan que la pobreza creció del 26,6% al 31,3%, el también presidente de Cáritas sostuvo que si bien la asistencia social es necesaria en esta época, se requiere que el Gobierno refuerce la educación y el empleo como pilares sostenibles con el tiempo.

Padre Alberto Barros, presidente de Cáritas

El último informe de la Universidad Católica Argentina (UCA) reveló que la pobreza multidimensional urbana pasó del 26,6 al 31,3% de la población entre 2017 y 2018, en un contexto en el que se redujo la cantidad de hogares sin acceso a cloacas, bajo contaminación o con vivienda precaria.

Durante una entrevista con Alberto Barros, presidente de Cáritas, estos porcentajes que “siempre duelen”, deben ser vista más allá de los números.

“Las cifras suenan frías pero en realidad son personas, son niños, familias, ancianos (…) Es muy doloroso que un país con tantísimas posibilidades tenga una población que tenga que vivir en condiciones de pobreza y con personas sin una vida digna en educación, salud y alimentos”

Durante una entrevista con Red Ciudadana, el presidente de la institución sostuvo que ante la pérdida laboral de muchas personas estas han pasado a un estado de pobres que no hace más que reflejar la lamentable situación en la que se encuentra la Argentina.

“Hay una pobreza estructural en la Argentina que es un núcleo y que hay un grupo de personas que tienen una dificultad enorme, pero después está toda esta masa que venía de una clase media baja que está perdiendo el trabajo y que están teniendo un declive laboral muy fuerte como la construcción y muchísima gente que va quedando sin empleo y que ingresa a ser pobre”.

Sostuvo que “Este es un círculo vicioso que en la argentina parece no tener solución (…) Es importante que el Estado pueda sostener a aquellos que están fuera del sistema y asistirlos con planes sociales o sostenerlos de algún modo. Ir aumentando el gasto social revela por un lado que estamos peor”,

Precisó que la solución es insostenible en el tiempo si no hay una salida por el único camino de la educación y el trabajo real y genuino “sino seguiremos con una situación de más planes sociales que son necesarios y urgentes en una coyuntura, pero que no pueden ser eternos (…) una familia tiene que tener la posibilidad de salir der esa asistencia e ingresar al mercado laboral, siempre y cuando pueda hacerlo”.

Añadió que tampoco se están generando puestos de trabajo genuino “en muchos barrios hay chicos que están dejando los colegios y hay un incremento de consumo de la droga y deterioro terrible de chicos y chicas que ni siquiera sueñan con un futuro mejor”.

Solidaridad

Al ser consultado sobre los comentarios de argentinos que sostienen que “Los pobres no quieren trabajar”, el padre expliuco que es una afirmación no tanto cierta: “Eso de que no quieren trabajar los pobres es muy discutible. Claro que hay personas que no quieren trabajar, pero también es cierto que hay muchísima gente pobre- diría que la gran masa- que quiere salir de la pobreza”.

Sostuvo que esos comentarios son de personas elitistas, erróneas de ciertas clases que no toleran convivir con los pobres, por eso Papa Francisco Habla de los pobres “en ciertos sectores se mira le mundo de los pobres como un mundo despreciable (…) una persona que es incapaz de mirar al otro. Nadie es pobre porque quiere”

“Creo que la mayoría de gente pobre quiere salir de la pobreza y si tuviera la oportunidad de salir de ella saldría”, acotó.

