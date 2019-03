La Justicia le pidió a Florencia Kirchner que amplíe los informes sobre su estado de salud

Tiene un plazo de 30 días. La hija de la expresidenta pretendía quedarse más tiempo en Cuba, en donde se está tratando. Es en el marco de la causa Los Sauces.

La Justicia ordenó que Florencia Kirchner entregue su historia clínica completa, mientras continúa con el tratamiento en Cuba. El fiscal Diego Velasco, que lleva adelante la causa de Los Sauces, señaló que la hija de la expresidenta tiene 30 días para presentar esa información, ya que hasta el momento su abogado solo había expuesto un resumen sobre su estado de salud.

Para el Tribunal Oral Federal 5, el resumen de la historia clínica que presentó la hija la senadora de Unidad Ciudadana está incompleto. El documento indicó que el diagnóstico principal es un trastorno de estrés postraumático. A su vez, también sufre un síndrome purpúrico de estudio, polineuropatía sensitiva desmielinizante, amenorrea, bajo peso corporal y linfedema ligero de miembros inferiores.

En ese mismo escrito, los médicos cubanos advirtieron que en este estado de salud no es recomendable que la paciente viaje y aclararon que debe realizar un tratamiento diario. En este contexto, Florencia pidió autorización al TOF para extender su estadía en el país caribeño por más de 45 días.

Hasta el momento, la Justicia le había concedido el permiso para quedarse hasta fin de marzo. Y ante este nuevo pedido de la defensa, el juez Daniel Obligado quiere saber si Florencia puede viajar o no a la Argentina y cuánto tiempo más demandará su tratamiento.

El Cuerpo Médico Forense, por su parte, recalcó que necesitan peritar la historia clínica completa y hasta indicó que deberían evaluarla en persona. Sin embargo, aclararon que si un cuerpo facultativo recomendó que no viajara, eso debería respetarse.

Ante la polémica que generó la noticia sobre el viaje de Florencia, Cristina Kirchner publicó en sus redes sociales el escrito de los médicos cubanos y sostuvo que su hija tenía problemas de salud severos a raíz de la “persecución feroz” por parte de la Justicia.

En una serie de tuits, la exmandataria explicó que compartió los diagnósticos de Florencia porque ella misma se lo pidió: “Piensa que de este modo terminará el circo de violencia sobre ella y su estado de salud. No sé. La verdad es que me hubiera gustado no tener que hacerlo, pero es tanto el odio y la violencia que ejercen contra su persona, que tal vez tenga razón”.

