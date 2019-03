Diego Maradona: “Gallardo tiene todo mi respeto, pero no creo que sea técnico de Selección”

El campeón del mundo con Argentina en el 86 habló desde México y aunque reconoció la gran capacidad del entrenador de River aseguró que no lo elegiría para dirigir a Argentina.

Diego Maradona, desde Sinaloa, habló con Fox Sports y cuando le preguntaron por quién debería dirigir a Argentina rechazó drásticamente la idea de que fuera el Muñeco. “Gallardo tiene todo mi respeto, pero no creo que sea técnico de Selección”, dijo el Diez.

A raíz de su negativa, le preguntaron qué tenía que tener el entrenador de la Celeste y Blanca y dijo que: “Tiene que tener otras cosas, en River seguramente porque es un ídolo impresionante y ganó todo. Pero acá tendría que empezar de cero y empezar de cero le cuesta a todo el mundo”.

Entonces le preguntaron quién debía ser el elegido y explico que “es muy difícil, porque en este caso yo no creo que haya un técnico que tenga 5 años libres como para levantar la Selección Argentina. Están todos por el mundo, pero si me das a elegir al Flaco Gareca”.

Finalmente habló sobre los entrenadores argentinos que dirigen en las mejores ligas del mundo y deciden decirle que no a la Selección. “Los muchachos afuera están ganando muchísimo dinero, les está yendo muy bien a todos. Son técnicos que le dicen que no porque saben como viene la mano, saben con que bueyes aran. No hay un técnico que no conozca a Tapia y compañía”.