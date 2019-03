Desde Lowe aseguran que ante el crítico panorama deben bajar costos y no descartan realizar despidos

Frances “Paquita” Lowe, a cargo de las concesionarias en Misiones que llevan el mismo nombre, aseguró que como empresa están pasando muy mal. Dijo que convocó a una reunión ampliada en Eldorado para analizar cómo seguir y señaló que están haciendo lo humanamente posible para retener a los empleados, pero “sí, hay riesgos de despidos”, declaró.

La empresaria definió la situación de sus empresas como “mala”. Aseguró que están muy preocupados. Al momento de comparar la situación con otras crisis dijo que “siempre buscamos nichos, es así que siempre tuve reservas de pinos, que la he guardado para un momento de crisis, lo mismo hicimos en el 95 y 2001. El problema es que si quiero echar un pino para mantener a mi gente, no puedo porque está todo parado y sobreestockeado”, explicó. En el mismo sentido dijo que hay una situación complicada en las fábricas, done Peugeot cerró por dos meses, Volwagen ahora está empezando a suspender y “lo que tenemos que hacer es bajar costos”, sostuvo.

Paquita Lowe detalló que tienen una estructura para vender 300 autos y están vendiendo 20, vendían 280 planes por mes y ahora solamente 10. Al respecto dijo que en principio ya realizaron recortes hace aproximadamente un mes, “generalmente los recortes son con personas que tal vez nunca fueron brillantes, con ausentismos y negativos, pero ahora estamos haciendo lo humanamente posible para retener a gente especializada”, dijo al tiempo que afirmó que “sí, hay riesgos de despidos”.

Aseguró que las tasas de intereses son muy elevadas. “Nos están matando, el 60 por ciento para financiar un auto y que un vehículo haya subido un 82% en un año es mucho”, observó.

En cuanto al panorama, manifestó que lo que preocupa es que no saben hasta cuándo seguirá esta situación y “hasta que no bajen las tasas de interés nuestra actividad estará complicada”, declaró.

APF