Una pareja se suicidó y dejaron una carta explicando los motivos

Ayer alrededor de las 20:30 la policía halló muertos a Eugenio Schmit de 55 y su esposa Julia Kruberto de 52. La muerte se habría producido por envenenamiento. En la vivienda, dentro de un termolar dejaron una carta escrita en donde explicaron los motivos de la drástica decesión. Ocurrió en Colonia Mbopicua zona rural entre las localidades de Capioví y Puerto Rico.

Siendo las 20:30 horas se toma conocimiento por parte de la Division Comando Radioeléctrico local, que en la Colonia Mbopicua zona rural de esa localidad habrian dos personas sin signos vitales, presumiblemente por envenenamiento.

Una vez en el lugar la Policía pudo constatar la veracidad de la denuncia. En el lugar las dos personas estaban tendidos en el suelo en cercanias a sillones plegables, a un lado de los cuerpos dos vasos de vidrios, conteniendo en su interior un anteojo, ademas de una carta escrita a manuscrito que decía: “Sobre la mesa en el comedor en un termolar nuestros documentos y llave de la casa”.

En el lugar se hizo presente personal de la Div. Criminalistica UR-IV quienes realizaron las tareas de periciales de rigor, con la pesencia del médico policial de turno. En ambos casos se solicitó que se realicen las autopsias establecer las causas de las muertes.

Continuando con tareas de rigor se procede a la apertura por parte de la Div. Criminalistica de un termolar color rojo el cual se encontraba sobre una mesa de madera sector corredor hallando en el interior un juego llaves y los DNI pertenciente a las victimas, dos cartas, una carta explicando los motivos de su decisón el texto decía: “Hoy decidimos irnos por diferentes motivos. Hijo diego prometio pagarnos 4000 litros de la mejor nafta shell debe; y de no visitarnos nunca jamas con la nieta ni el solo. Yerno horacio nos debe como 40.000$ no vemos que vamos a recuperar eso, estamos los dos con depre y no podemos seguir asi estamos perdidos, cementerio capiovi por favor. Decísion acuerdo entre los dos eugenio y julia de schmidt.

Y una segunda carta reza: “el entierro con pastor de la iglesia nueva apostolica”.

Por ultimo se dispuso que los cuerpos sean entregados a sus familiares para velatorio y posterior inhumacion.