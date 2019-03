Eligieron al keniata Peter Tabichi como “el mejor maestro del mundo”

Al cierre del evento apareció en pantalla Uhuru Kenyatta, presidente de Kenia: “Peter, tu historia es la historia de África, un joven continente lleno de talento. Sos un ejemplo brillante de lo que el espíritu humano puede lograr, no solo para Kenia, no solo para África, sino para el mundo”, le dijo a Tabichi, que ya no miraba a la pantalla, sino a su padre, ya realizado.

Fuente Infobae

AD