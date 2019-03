Día de la Memoria: “Hay una decisión política del gobierno nacional de silenciar y borrar todo”

Así lo afirmó el integrante de la Mesa de ex presos políticos de la dictadura en Misiones, Carlos Dávalos. El profesional de la enfermería relató los días del horror que le tocó vivir durante casi dos años, después de haber sido secuestrado a los 16 años, cuando era un adolescente, miembro de la Unión de Estudiantes Secundarios.

Carlos Dávalos es actualmente profesor en la Universidad Nacional de Misiones, en la carrera de enfermería. En diálogo con Radio Libertad comenzó expresando sus sensaciones a 43 años del golpe militar. “Mis amigos y compañeros no están. La carga emotiva en esta fecha es para nosotros muy fuerte, porque volvemos a revivir lo que ocurrió y cuando lo contamos, cuesta todavía dimensionar esa conducta asesina de otras personas”.



Luego de participar de las actividades por la Semana de la Memoria, la Verdad y la Justicia, recordó: “nosotros no agredimos a nadie, a lo sumo participamos de movilizaciones, porque disentíamos con algunas cosas, queríamos mejorar la sociedad, veíamos una problemática desde nuestro punto de vista. Nosotros soñábamos y seguimos soñando con construir, a pesar de ser unos viejos ya. Algunos nos preguntan si tenemos ganas de vengarnos, y nuestra venganza es que haya una salita más de atención de salud, una escuela más”.

Dávalos fue secuestrado a los 16 años en octubre de 1976 en Posadas y fue en ese entonces, uno de los detenidos más jóvenes. “Yo volvía a mi casa con unos compañeros de una clase de educación física y me estaban esperando, me preguntaron mi nombre y me tiraron adentro del auto, estaban fuertemente armados. Yo empecé a gritar y me durmieron de un culatazo” comenzó relatando sus días de torturas e incertidumbre, por no saber cuándo podrían matarlo.

Contó que fue llevado, junto con sus compañeros de escuela a la sede de Policía Federal por calle Ayacucho. Que allí fueron torturados con golpes y después llevados a la mesa de tortura, donde se utilizaba electricidad. Les preguntaban por otros compañeros que los represores buscaban.

Luego fueron llevados al Comando del Ejército, por calle Junín, que ahora es el sector de Sanidad de esa fuerza. “Nosotros permanecimos vendados y con las manos atadas atrás. En la semana que estuvimos en la Policía Federal no comimos y casi no tomamos agua. Solo un día nos dieron unos pedazos de carne en mal estado, podrida y si pedías agua, te tiraban agua caliente. A algunos nos llevaron a ese lugar, a otros no los vimos nunca más”.

El derrotero de traslados y torturas siguió luego en la Jefatura de Policía de la provincia y más tarde a la cárcel federal de Candelaria. Dávalos asegura que quienes se dedicaban a torturar “eran de afuera, se vanagloriaban de venir del Operativo Independencia que se realizó en Tucumán para barrer con todo lo que era organización social”.

El hombre rememoró que durante todo ese tiempo su familia no sabía dónde estaba, ni si estaba con vida y que recién estando ya en la cárcel de Candelaria por una cuestión fortuita, su madre se enteró que estaba allí y que cuando ella, junto con otras madres se acercaron a averiguar por sus hijos, empezaron a legalizarlos como detenidos.

Dijo que en esa dependencia, la Unidad 17 del Servicio Penitenciario Federal, fueron otra vez torturados tanto física, como psicológicamente. Su último lugar de detención fue otra penitenciaría federal, pero ya fuera de la provincia de Chaco, en Resistencia,

Allí luego de varios meses y de varias entrevistas con los oficiales del ejército, “y mucha mano de Moseñor Kemerer, que permanentemente apoyó a los familiares”, fueron liberados y pudo regresar, no sin miedo de volver a ser apresado, a su casa familiar en el barrio Chaquito de la capital de Misiones.

Para finalizar Dávalos opinó sobre la razón por la cual ya casi no se llevan a cabo en los últimos años, los juicios a los responsables de esos delitos de lesa humanidad. “Los juicios no avanzan hoy, porque evidentemente hay una política de silenciar desde el gobierno nacional, una decisión política de borrar todo”.