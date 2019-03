“Trabajé a la par de los hombres y realmente nunca sentí diferencia”, afirma “Paquita” Lowe empresaria destacada del año

La misionera Frances “Paquita” Lowe es hoy una de las empresarias más importantes del país. Hace 44 su familia le pidió que se pusiera al frente de los negocios familiares, pese a los vaivenes, la mujer de riendas tomar tuvo un éxito tras otro. La semana pasada fue distinguida por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) como una de las “Mujeres empresarias Pyme del año”, este viernes la CEM le brindó un reconocimiento en Posadas.

Lowe es concesionario oficial de Volkswagen en Misiones, tienen tres agencias integrales, además de Ford. “Paquita” es quien lleva adelante estos negocios y otros familiares. Al ser premiada como empresaria del año la semana pasada en el Senado cuenta: “no sabía que fui seleccionada entre otras empresarias del país, me lloré todo”, relató a Misiones Online cuando vino este viernes a Posadas para ser reconocida por sus colegas de la CEM.

Es espontánea, simple, amable y no solo lo sabe, sino que disfruta el serlo. No tiene dificultades en expresar lo que prefiere y lo que no y lo hace de forma espontánea, probablemente esa seguridad es la que llevó a esta mujer a ser quien es. “Tengo una excelente relación con los 170 empleados que tenemos, creo que es por esa forma maternal que tenemos las mujeres”, analiza Paquita.

“Hace 44 años que estoy en esto, en un rubro totalmente masculino, no existían mujeres ni siquiera en las fábricas y trabajé a la par de los hombres y realmente nunca sentí diferencia”, relata al tiempo que dice sentirse muy bien “porque siento que he podido hacer crecer nuestras empresas familiares”.

A la hora de describirse se define como inquieta, con pasión por lo que hace y el instinto de madraza. “Con mi equipo de trabajo he tenido una conexión muy buena”, cuenta.

Remarca que cuando ingresó al rubro automotriz eran todos hombres, hoy en su empresa, de los 170 empleados, 70 son mujeres.

En lo empresarial asegura que su lema es “tenes que ver a cada persona con sus valores y defectos, apuntalá sus valores y ayúdalo con sus defectos”, legado que le dejó su padre. Se reconoce como muy rápida a la hora de tomar decisiones.

Cabe recordar que en junio de 1977, Frances “Paquita” Lowe, dejó su cargo en la multinacional en la que se desempeñaba en Puerto Madero, para volver a la ciudad de Eldorado donde se hizo cargo de las empresas familiares tal como se lo pidió su padre.

APF