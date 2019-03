“Soy un convencido de que Cristina no va a ser candidata a Presidente”, dijo Eduardo “Balero” Torres

El ex senador y dirigente radical reflexionó acerca de la realidad política del país y dio su visión acerca de lo que ocurre hoy en la UCR. Alienta a la participación de nuevas generaciones y cuestiona fuertemente a los correligionarios que hoy pagan el altísimo costo de haber sellado una alianza con Mauricio Macri. Aseguró que hoy se necesita una persona que pueda manejar un gobierno de transición y como el indicado, nombró a Felipe Solá.

Eduardo “Balero” Torres en Radio A.

“Los que me conocen es que saben que cuando entregó el mando en el 2015 yo dije que Cristina no se iba a presentar a otra elección. Estoy convencido que ella no será presidente”, dijo y sostuvo que fue un grave error la persecución que este gobierno hizo sobre la ex mandataria.

“Yo creo que la democracia requiere que es empezar de nuevo. Estamos en una situación grave, extremadamente peligrosa y extremadísimamente volátil. Esta es una transición” dijo y consideró que uno de los hombres que podría encarnar ese momento es Felipe Solá. Sobre el ex gobernador de Buenos Aires, peronista, destacó su cualidad para hacer alianzas. Recordó su gestión y los acuerdos que logró con el ex gobernador misionero Federico Ramón Puerta, y dijo que “tan mal no les fue”.

En esta parte hizo un paréntesis para ponderar una de las cualidades de los dirigentes peronistas. A su criterio lo que mejor saben hacer es lo más práctico. “El peronismo tiene una practicidad que para el que no pes peronista es difícil de entender. Un pragmatismo político”. Asimismo dijo que el hoy considerado padre de la democracia tenía un pragmatismo que lo llevó a hacer acuerdos para consolidar el proceso democrático. “También hay que recordar que fue un hombre repudiado por toda la sociedad, en ese entonces uno no podía decir en voz alta que era alfonsinista o radical porque nos puteaba todo el mundo”.

En una extensa entrevista alentó a los jóvenes que se animan a participar en política pero con respeto. Valoró la figura de Pedro Puerta como un dirigente que se anima a participar y condenó a quienes lo critican por su padre, diciendo que uno puede estar de acuerdo o no con lo que hizo, y como adversario político reconoció que Federico Ramón ganó dos veces la gobernación de la Provincia y que eso fue gracias al voto del pueblo.

“Tengo convicción de que la juventud debe entrara a la política, pero quiero jóvenes que no entren con la insolencia que muchos muestran y adquieran los vicios de los viejos con rebeldías sin ser desleal. Debería haber cuestionamientos y preparándonos para un futuro nuevo”, aseveró.