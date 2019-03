Desde la CEM aseguran que urge la necesidad de que “el Gobierno Nacional active herramientas financieras mirando a largo plazo”

El presidente de la Confederación Económica de Misiones, Alejandro Haene, aseguró que los empresarios están queriendo que cuanto antes haya un clima de bonanza económica. “Hace un año tenemos una situación donde no hay sistema financiero. Las tasas de interés que se cobran hoy en un banco no son la de un país normal, no sirven para una inversión y muchos paliativos son de corto plazo. Nosotros necesitamos tener previsibilidad”, marcó.

Haene indicó que desde la Confederación Económica permanentemente están participando a nivel nacional en la Cámara Argentina de Comercio y tratando de marcar presencia en todos los ámbitos e incluso tratando de morigerar los efectos negativos con herramientas como los Ahora Misiones, pero son medidas que permiten ir saliendo de la situación del momento y “no es esto lo ideal”, señaló.

El contador aseguró también que pese a este panorama, Misiones es la provincia donde la menor cantidad de personas del sector privado perdieron su trabajo. Al respecto precisó que a nivel nacional 400 mil personas perdieron su empleo y en Misiones fueron 2.400. Sobre ello, el presidente de la CEM indicó que si se calculara en función del PBI, se tendría que hablar de un número mucho mayor. “Igual quisiéramos que fuera cero”, observó.

“El consumo interno ha bajado mucho, entonces no existe la posibilidad, por más que se quiera ayudar, que uno baje la plantilla de personal”, advirtió. En ese sentido remarcó que es necesario que el Gobierno nacional active herramientas financieras para salir del paso, pero mirando a largo plazo.

En relación a las medidas que podrían ayudar, Haene indicó como opción viable el proyecto de Ley que presentó el diputado nacional misionero, Daniel Di Stefano, que nació de una iniciativa con la CEM, donde solicitó a la AFIP una moratoria de 10 años a una tasa baja. “Hoy hay artículos periodísticos de medios nacionales en donde hacen alusión que la solución no pasa por mano dura de la AFIP, sino por implementar una moratoria”, manifestó. “Estamos apoyando y nacionalizando para que la mayor cantidad de diputados posible, apoyen ese proyecto”, subrayó.