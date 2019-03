“Si uno pone amor en lo que hace no hay nada que se resista”, asegura Teresita, ícono de la danza en Misiones

Teresita Sesmero es profesora, bailarina coreógrafa y lleva 50 años de profesión en la disciplina que supo combinar amor, pasión, entrega y sobre todo mucha solidaridad ya que a través de la danza hizo una infinidad de festivales a beneficio. Fue premiada recientemente con la Orquídea de Plata, se siente bendecida y asegura que la clave en todo lo que hacemos, es aplicar amor.

Nació en Posadas el 17 de junio de 1951. A los 7 años comenzó a estudiar danza y ya sabía que amaba esa actividad, a los 18 años viajaba asiduamente a Buenos Aires a capacitarse con los mejores profesores del mundo de la danza. “Siempre acompañada por mis padres”, remarca con melancolía y a la vez satisfacción.

Es una apasionada de su trabajo, supo no solamente aprender, sino enseñar, pero sobre todo dar y aportar. En 1974 inscribió formalmente su “Escuela Superior de Danzas Teresita Sesmero”, el mismo nombre que lleva hasta el día de hoy.

Desde hace 49 años realiza anualmente un festival a beneficio de asociaciones o instituciones de asistencia social, sin fines de lucro como: Hogares de Ancianos, Hogares De Niños, Guarderías, Instituciones Religiosas, Asociaciones Civiles que ayudan a los sectores más vulnerables de la sociedad misionera, Escuelas, acompañada siempre por los padres de sus alumnas que participan.

Entre sus actividades destacadas y que realiza con pasión, habla de la “danza armonizadora, un tipo de danza que brinda en su academia. Para ello se preparó durante muchos años. Así, con tres lustros de estudio y con la ayuda de maestros anatomistas, de medicina y de danza oriental destacados logró crear esta danza armonizadora, que logra efectos maravillosos tanto en niños como adultos “no es necesario ser un experto para realizar esta disciplina”, asegura. De hecho, la “danza armonizadora” ayuda a que personas de la tercera edad puedan bailar y que niños puedan prestar atención a esta actividad llegando a amar lo que hacen.

Teresita dice ser bendecida, para ella la clave está en hacer lo que te gusta, pero saber que aunque te guste, lleva mucho esfuerzo. “Lo que uno sueña tiene que perseguir”, sostiene como legado que incluso inculcó a sus hijos. “Si uno pone amor en lo que hace no hay nada que se resista, no todos son rosas en la vida, y aprendí que hay que preguntar para qué, no porqué”, manifiesta Teresita, quien sin dudas es un ícono en la danza misionera.