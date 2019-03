Una poeta misionera obtuvo mención especial en un Concurso Internacional de Sonetos

Se trata de Nelly Herrera, nacida en Cerro Azul, miembro de la Sociedad Argentina de Escritores filial Misiones y el galardón se dio en el V Concurso Literario de Sonetos “Postales de amor”, organizado por el portal Mundo Escritura, de España.

Mundo escritura es una página española dedicada a fomentar la literatura. Cada mes organiza concursos sobre diferentes géneros literarios.

Herrera contó que “tomé contacto con la página a través de un grupo internacional de sonetistas del cual formo parte. Varias veces mis compañeros me han invitado a participar d este concurso. Al fin me he decidido y salí con mención especial entre los 5 mejores”

“El ganador de este mes es un poeta que es mi maestro. A fin de año una editorial española publica una antología con los textos finalistas y con menciones. Este mes de marzo ya esta abierto el concurso sobre temática del día de la mujer”, contó la poeta.

GANADOR

¿SENTIRME PUEDES?

(Pietro Igarza)

¿Puedes, ángel de amor, de mis temores

hacer un paraíso de bravura?

¿Puedes, quizás, alzarme entre la impura

materia para no sentir dolores?

¿Puedes, hoy, entregarme tus rubores

para sentir en piel la vida pura?

¿Puedes hacer surgir la compostura

en mí que soy manojo de temblores?

¿Puedes o estoy en vano suplicando

amor? siéntome estar a paso ciego;

¿puedes o estoy en vano preguntando?

Dímelo ahora que mi piel en fuego

está a mí corazón incinerando

viéndome perdedor en este juego.

Soneto de Nelly Herrera

BESO BLANCO

(Nelly Herrera – Mención)

La noche tañe ociosa sobre mi hombro

azul añil tejió el cristal de un beso

sutil lujuria como duende avieso

suspiro yo a la luna, altar de asombro.

Sagrado beso en blanco vuelo alfombro

mecido sobre viento azul impreso,

manjar alado en dulce labio preso

temblando pienso ¿habito sobre escombro?

Recojo el beso aquel, azul profundo

postrer torrente, néctar de oro y plata

errante beso ven a alado mundo

Diré a mis horas calmas, noche grata

soñé besar, al beso azul fecundo

difuso blanco beso, ¡luna ingrata!

