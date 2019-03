Neuquén: lo dejaron sin comer en la escuela por no llevar “servilleta y botellita”

Los padres enfurecieron y se generó un gran revuelo en la comunidad educativa de la Escuela 28 y las redes sociales.

Un verdadero revuelo se generó esta semana en la comunidad de la Escuela primaria Nº 28 de Andacollo, Neuquén. Es que el viernes pasado, cuatro alumnos de tercer y cuarto grado no pudieron almorzar en el comedor por no haber llevado servilleta y una botella para el agua.

“Hoy Miguel no cumplió con los acuerdos para quedarse en el comedor. Se retira 12:50. Por favor cuidar que traiga servilleta y botellita para el agua”; fue la notita que escribió la directora del establecimiento a través del cuaderno de comunicaciones y que generó enojo en las familias.

La mamá de uno de los chicos, comentó en el Noticiero Central que los chicos sintieron mucha vergüenza adelante de sus compañeros, según relataron al volver de la escuela.

El papá de uno de los nenes publicó el escrito en su cuenta de Facebook y aseguró indignado: “Esa es la nota que traía mi nene. Sin comer por no llevar una servilleta. Eso hacen en esa escuela para que todos sepan”.

La situación trascendió recién este jueves por las redes sociales.

Aníbal Aravena, el padre del pequeño, contó que esto ocurrió el pasado viernes 15. El pequeño que va a al turno mañana, fue llamado para ir a dirección en el horario del almuerzo por la directora del establecimiento, Marita Mondaca.

Una vez allí, Mondaca le puso una nota en el cuaderno de comunicaciones, explicando que no se podía quedar por no llevar una servilleta y una botella de agua. Aparentemente este no sería el único caso, ya que tres niños habrían pasado por la misma situación.