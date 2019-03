José Luis Ruiz Moreno llamó a las 62 Organizaciones Peronistas de Misiones a “despertar de la siesta” y apoyar a Herrera Ahuad

El secretario general de la Bancaria, gremio que representa a los trabajadores del sector financiero, sostuvo en una entrevista con Misiones On Line TV que desde las 62 Organizaciones Peronistas que conformaron en Misiones deben salir a acompañar al candidato a gobernador del Frente Renovador, Oscar Herrera Ahuad y aclarar a la ciudadanía lo que representa el Frente para el Cambio.

Explicó el dirigente sindical que “hemos lanzado las 62 Organizaciones Peronistas dentro de la CGT que conduce el compañero Héctor Gómez, pero no solamente tenemos que hacer un lanzamiento, sino que tenemos que mirar lo que pueda pasar en la provincia y ver que hay un Frente para el Cambio donde sabemos de las intenciones de apoderarse de la provincia. El poder que tiene la Renovación y el candidato que lleva, el compañero Herrera Ahuad, hay que acompañarlo no solamente con un lanzamiento, sino acompañar y ver que tenemos enfrente, esa es la actitud que estoy analizando y la quiero decir”.

Consideró que aparte de un pronunciamiento “tenemos que salir a trabajar, tenemos que salir a opinar porque este grupo de dirigentes que pertenecen a Cambiemos, que se están disfrazando de un Frente para el Cambio, vienen a apoderarse de la provincia y conociendo quienes son es peligroso. Hay que cuidar la provincia, más allá que puede uno tener alguna diferencia con la Renovación, hay que cuidar y acompañar al futuro gobernador que es Herrera Ahuad y decir la realidad de lo que ha pasado cuando estuvo en el gobierno Ramón Puerta, cuando anduvieron privatizando la provincia y si no nos despertamos de esta siesta posiblemente busquen el poder para terminar de vender las Cataratas”.

Respecto quienes se refiere cuando llama a despertar de la siesta dijo Ruiz Moreno que a la dirigencia sindical peronista “la cual integro y me tiene preocupado la siesta que es muy larga, creo que no estoy haciendo nada más que alertar de lo que puede pasar en la provincia por eso estamos buscando con mi organización el Sindicato Bancario un poco decirle a los compañeros, salgamos a opinar, salgamos a criticar, salgamos a aclararle a la gente lo que va a pasar”.

Respecto al paro y movilización convocado por la conducción nacional de la CGT, consideró el gremialista que esa dirigencia esta en esa postura igual que las organizaciones gremiales que integramos la CGT a nivel nacional, “creo que falto un poco de coherencia y fortaleza de parte de algunas organizaciones de salir al frente, pero de todas formas hay que hacer algo porque este modelo ha destrozado el país, conducido por el presidente (Mauricio) Macri y la gente que lo acompaña que pareciera que no se dan cuenta que nos están enterrando en un pozo que nos va a costar mucho salir. Posiblemente nosotros no estemos ya conduciendo alguna organización, pero lo que está pasando es grave y se sigue en un folklore de siesta, como si fuera lo mejor que nos puede pasar que Macri siga 4 años más y ahí es donde tenemos que despertarnos”.

De larga trayectoria en el gremio bancario el sindicalista enfatizó que el sistema financiero tiene que funcionar de otra forma, “ya pasamos por la timba, ya tuvimos consecuencia de la timba y te encontrás con que los bancos que se han creado para vender dinero hoy están con las plataformas comerciales sin atender porque nadie va a ir a tomar un préstamo al 70 por ciento. Además el temor de que pase algo en el sistema, tenemos un Banco Nación que lo han secado, le han sacado dinero de lo que no hay, teníamos en el Banco Nación un presidente (Carlos Melconian) que se tuvo que ir a los seis meses porque se negó a entregar plata”.

Reiteró que entonces “como no nos vamos a despertar de esta siesta y criticar a este modelo, que termine ya porque los trabajadores están en un camino que no se en que va a terminar y después va a ser tarde, porque a nosotros nos pasó en una época que no nos dimos cuenta que lo que iba a hacer el ´Turco´ (Carlos) Menem era vender el país y llegamos tarde. Por eso digo que fuimos cómplices de una reelección, sin darnos cuenta o cómplices verdaderamente de que este muchacho venía de la montaña, que era un mesías que nos iba a salvar y nos enterró por muchos años y ahora estamos en las mismas condiciones o peor donde el país está prácticamente entregado”.

Respecto al panorama electoral nacional, Ruiz Moreno se mostró decidido por Roberto Lavagna, “mi opinión personal es que tenemos que poner un hombre que sepa, no inventar de vuelta candidatos a ver cómo andan y acá tenemos un hombre que sabe que es Lavagna. Esperemos que Lavagna logre antes de ser candidato firme juntar a la gente y decirle acá no es el poder de decisión sino para salvar el país, creo que es el más potable para salvar el país, el resto me parece que no hay una oportunidad para probar y me parece que tiene que tener el poder político. Lavagna acompañando a un candidato no creo que lo dejen trabajar con tranquilidad. Es el que más anduvo en los problemas nacionales y puede ser un hombre con la edad y experiencia que tiene que nos junte a todos y logremos sacar adelante el país”.

Consultado sobre las paritarias de este año, respecto a su gremio se mostró optimista, aunque reitero la grave situación general, “creo que con la ausencia en las negociaciones del (ex ministro de Trabajo, Jorge) Triaca que nos perjudico el año pasado en la parte económica, nos sacó aportes nos hizo auditorias que hasta ahora no hay resultados, creemos que no van a ser como el año pasado, tampoco nosotros queremos tener a la gente de rehén en los paros, las protestas, lo que sí tenemos la firme actitud de mantener el poder adquisitivo de los salarios con la inflación como el año pasado que cerramos en el mismo porcentaje de la inflación”.

EP/E.J.