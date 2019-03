Lucas Saúl Zarza era buscado por sus familiares desde el sábado a la mañana dado que no había regresado a su casa tras compartir un asado con sus compañeros de trabajo el viernes por la noche. El domingo por la tarde, ingresó al Hospital Madariaga con golpes en la cabeza que lo habrían dejado en coma. La ambulancia que lo buscó fue solicitada por vecinos que llamaron al servicio de emergencia, luego de encontrar al hombre inconsciente sobre la ex ruta 213. La familia denuncia un posible robo dado que la moto en la que se trasladaba Zarza no fue localizada, al igual que el casco, su billetera y celular.

Cristian Ávalos- FM Show

Zarza es empleado de un lavadero de autos ubicado en avenida Lavalle, el viernes por la noche entre los compañeros de trabajo compartieron un asado en el lugar y cerca de las 2.15 de la mañana avisó a su mujer que ya se dirigía hacia su casa, pero nunca llegó. Sus familiares comenzaron a buscarlo a través de las redes sociales y los medios periodísticos hasta que finalmente un amigo de la familia que trabaja en la Policía de Misiones dio aviso a su pareja que se encontraba en estado de coma en el Hospital de Posadas.

El hombre habría ingresado al Parque de la Salud el domingo a las 17.30 horas, luego de que vecinos de la ex ruta 213 dieran aviso a emergencias de que se encontraba inconsciente a la vera del camino. “Mi mamá y mi cuñada se fueron al Hospital y lo encontraron a mi hermano desfigurado. Aparentemente alguien le llamo cuando salió del trabajo” indicó su hermano Cristian Ávalos, quien cree que alguien le pegó para robarle.

Según pudieron averiguar sus familiares con los vecinos de la zona donde fue encontrado, el hombre al principio estaba consiente aunque divagaba, decía que vivía en Villa Cabello cuando en realidad vive en el barrio Sur Argentino. Incluso habría pedido un analgésico para el dolor de cabeza y agua para tomarlo.

Por la mañana del sábado los vecinos llamaron a la policía quienes se acercaron al lugar y pensaron que el hombre estaba en estado de ebriedad dado que había consumido alcohol la noche anterior. Al paso del tiempo los golpes comenzaron a hacerse evidentes, la inflamación en la cabeza comenzó a aparecer y el hombre quedó inconsciente. Recién allí fue llevado al centro de salud donde quedó en internado en estado de coma.

“Según los vecinos él se levantó, pidió un Actron, agua e incluso agradeció. El estaba mareado por el golpe, pero dijo una vecina que él se levantó y caminó. El tenía la moto, el casco, el celular, la billetera, y había sacado un adelanto del trabajo y le robaron todo. No sé qué pasó, pero alguien lo llamó y le hizo ir a ese barrio porque se estaba yendo a la casa”, finalizó el hermano de Zarza.