Aseguran que el acuerdo conseguido por la UTA será insuficiente y en abril pueden volver los conflictos

Juan Manuel Fouce, presidente de la Cámara Misionera de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros (CAEMTAP), consideró que en abril el aumento a pedir en paritarias para los trabajadores de colectivos de media y larga distancia tiene que ser mínimo de un 30 por ciento. También habló que el acuerdo conseguido para terminar con el paro es de un aumento no remunerativo de 5 mil pesos que no se sentirá en el básico y no va con aportes.

Fouce dio algunos detalles del acuerdo conseguido hace unos días para frenar el paro de transporte que acarreaba a casi todas las provincias del país, incluida Misiones. Consideró que los 5 mil pesos conseguidos incrementarán el sueldo de los trabajadores pero al ser no remunerativo puede volver a generar conflicto en el mes próximo teniendo en cuenta la inflación y como se mueve el mercado.

El funcionario adelantó en Canal 8 de Posadas que las paritarias que se reabrirán en abril, ese fue también parte del acuerdo, tendrá que tener un mínimo de 30 por ciento de aumento para

En este contexto insistió que las empresas no tienen mejores ingresos debido a la quita de subsidios nacionales. “Está bien que los trabajadores exijan mejores ingresos pero las empresas no pueden solventar porque están trabajando en pérdidas”.

Ayer por la noche, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) dio por finalizada la medida de fuerza, que mantuvo desde el lunes, luego de intensas negociaciones con la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP), en el Ministerio de Producción y Trabajo.

El acuerdo alcanza a todos los trabajadores de corta y media distancia del interior del país y consiste en una suma de 5 mil pesos no remunerativa a pagar en dos partes. La FATAP se comprometió también a reconocer las horas caídas por la medida de fuerza implementada desde el lunes. El 1 de abril volverán a discutir paritarias.

MAG

EP