Video viral: una mujer se desnudó en una playa de Ituzaingó y un perro le robó la ropa

La mujer quiso hacer una broma respetando a rigurosamente todo lo que decía el cartel de ingreso a la playa y entró a la playa completamente desnuda. Pero tras unos minutos hablando a la cámara y mostrando que estaba sin ropa un perro de la zona apareció en escena robando algo más que el protagonismo.

Se viralizo rápidamente el video de una mujer que disfrutaba de la playa “La Marcelina” en la localidad correntina de Ituzaingó de una manera muy particular. Lo llamativo e insólito de la grabación no solo fue que la bañista se presentaba totalmente desnuda sino que minutos después de comenzar a rodar el video un perro de la zona agarró una de las piezas de la bikini y salió corriendo.

“No traigan bebidas alcohólicas a la playa, no traigan esto, lo otro. La gente quiere que vengas a la playa y no traigas nada, entonces antes que me reten me vengo desnuda y listo”, expresó la mujer mostrándose sin ropa en el medio del Parador La Marcelina.

Por los sonidos y risas que se escuchan de fondo, estaba acompañada por un hombre que es el encargado de filmar dicha travesura. La actitud de la mujer respondía supuestamente a un cartel que estaba en la playa que decía “prohibido el ingreso de bebidas alcohólicas”.

Este es un parador que se encuentra ubicado en el ingreso a las playas públicas del extenso balneario que posee esta localidad. Al parecer, según lo que se puede apreciar en el video, se encontraban solos en el lugar lo que no quita que puedan andar sin ropa interior ya que no es una playa nudista.

Fuente: Vía País

EB