Sergio Bresiski, flamante vicepresidente de la Cámara de Comercio de Posadas: “Misiones debe ser una de las provincias que mejor parada está en medio de esta crisis”

La Cámara de Comercio e Industria de Posadas celebró la Asamblea General Ordinaria en la que se renovó parte de las autoridades del Consejo Directivo, entre ellos el de viceresidente, cumpliéndose los dos años de mandato del industrial Sergio Guelman, reemplazado por, Sergio Bresiski.

Sergio Bresiski

Bresiski es del rubro de la construcción, permaneciente de la familia de Premoldeados Posadas y a la vez se desempeña como arquitecto, pura y exclusivamente dentro de la construcción.

Premoldeados es una fábrica con más de 40 años de historia . Los únicos fabricantes de losas y viguetas presentadas, también posee otra fábrica de bloques de hormigón, adoquines, juegos de alcantarillas, y un corralón de materiales. En pocas palabras, abarca el grueso de la construcción, con 25 empleados dentro de la empresa.

Mientras el país se encuentra en una profunda crisis económica, el flamante Vicepresidente de la Cámara de Comercio tiene una visión alentadora. “Yo soy optimista, en nuestra familia pertenecemos a la cultura del trabajo, de esta se sale por esa vía y no golpeando un bombo en una plaza o cortando una calle como está ahora muy de moda. No me gusta hablar de crisis, soy reacio a ese tipo de cosas, hay que ponerle el lomo a todo. Uno no debe quedarse dentro de el problema, debe buscarle soluciones y no quedar empantanado en él” afirmó.

“Si uno diversifica su inversión como empresario o comerciante, cuando llegan este tipo de crisis encuentra elementos que ayudan a sobrellevarla”, afirmó.

Además agregó “sin lugar a dudas que hay que cuidar las inversiones y los pasos a seguir, pero tampoco es que estamos en una situación tan crítica, por ahí nuestra provincia en este momento debe ser una de las que mejor paradas está en comparación al panorama nacional”.

También manifestó su crítica hacia las formas de protesta que llevan adelante algunos sectores de la sociedad. “A nosotros los piquetes nos afectan porque nuestra empresa depende mucho del servicio de posventa que contempla el reparto, si no podemos cumplir con el comprador, haciéndoles llegar los materiales, nos afecta. No dudo que el reclamo sea legítimo, pero creo deben haber otras maneras para encontrar una solución”.

DL