Lácteos por las nubes: Beigbeder acusó a los fabricantes de “abusar” de la necesidad de la gente y llamó a reducir el consumo

El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas, Carlos María Beigbeder, explicó a qué se debe la falta de leche y el motivo tiene que ver con la gran cantidad de lluvias que azotaron las zonas productoras meses atrás. Asimismo aseguró que no se trata de un problema que se solucione de manera rápida, ya que en muchos casos los animales resultaron fallecidos a causa de las inclemencias del tiempo. Además recomendó a reducir el consumo para que los fabricantes bajen los precios.

Carlos María Beigbeder en Radio Libertad.

“No es sencillo solucionarlo, pero de todas formas hoy puede suplirse con otro tipo de productos. No digo que está bien lo que sucedió sino que si las vacas se murieron, no habrá leche por un tiempo”, indicó en comunicación con FM Libertad. Como es de esperarse y a raíz de este desabastecimiento, las pocas marcas que se encuentran en el mercado figuran con altos precios y según Beigbeder “eso no le hace bien a la cadena ni tampoco al bolsillo de la gente”.

“Hay más demanda que oferta y por ello suben los precios. Cuando te falta un producto no podes aumentar todo el tiempo. Las mismas fábricas son las que fijan los precios”, añadió. La gran problemática de esto, aseveró, es que luego de que la situación se regularice los valores no regresan a su valor anterior. Los derivados lácteos, lógicamente, también han incrementado su precio en las góndolas.

“Es lo que habitualmente sucede, ojalá me equivoque. Nadie retrocede en los precios con la misma velocidad y rentabilidad que tenían antes a no ser que se dé una súper oferta de ese producto y al comerciante no le quede otra que bajar los precios para mantener sus ventas”, manifestó Beigbeder. El comerciante acusó a los fabricantes por “abusar” de la necesidad de la gente ya que es una cuestión importante que tampoco tienen en cuenta a la hora de estipular nuevos valores. “De cierta manera somos rehenes”, expresó.

Como posible solución ante los altos precios, el Presidente de la Cámara de Comercio e Industria llamó a reducir el consumo del producto o evitarlo para que de esa manera los fabricantes se vean obligados a disminuir sus precios. “Pasa de la misma manera con la energía eléctrica. Apagamos el aire porque la energía está muy cara y lo hacemos todo el tiempo. Cuando los servicios aumentan, achicamos el consumo”, señaló.

A.B.V.