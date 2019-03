Dengue: insisten a los vecinos que luego de días lluviosos controlen y eliminen acumulaciones de agua de los patios

El clima que intercala días lluviosos y soleados genera un ecosistema propicio para la proliferación del Aedes Aegypti. Desde la municipalidad de Posadas alertan que la época es propicia para que se produzcan casos febriles e insisten a la población a que luego de días lluviosos salgan al patio y eliminen los recipientes con agua de sus domicilio y que alienten a sus vecinos a realizar lo mismo.

“No vamos a lograr erradicar al mosquito porque está dentro del ecosistema, la idea es que la presencia del virus no entre a Posadas para que no suceda lo que paso en el 2015 y 2016”, indicó Fabián Zelaya, director de Vigilancia Epidemiológica y Control de Vectores de la Municipalidad de Posadas.

Según el funcionario municipal, en algunos sectores, la sociedad posadeña ah tomado conciencia y en otros todavía falta mayor sensibilidad, “hay lugares donde fuimos una sola vez y tienen los patios limpios y ordenados, los tachos y regaderas dadas vueltas, el agua de la mascota limpia, recipientes tapados. Hay lugares donde se descacharra y le das lugar a que vuelvan a meter cosas. Tratamos de insistir con la concientización y que entiendan que se perjudican ellos y las manzanas de alrededor”.

Según la última medición larvaria hecha en diciembre por el departamento de Vigilancia Epidemiológica, se ha disminuido entre 2 y 3 puntos de las mediciones LIRAS anteriores. Sin embargo actualmente utilizan un método que consideran más efectivos y que brindan datos semanales que son las ovitrampas.

“El LIRA es muy operador, un técnico puedo entrar a una casa y no ver que haya agua, con las ovitrampas, dejamos el recipiente en el interior y exterior de un y el mosquito hembra va a ir a colocar los huevos en el lugar, no depende que el técnico pueda o no ver el recipiente”.

AJP