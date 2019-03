Carlos Rovira: “Yo mi lugar lo cedo a esta neo renovación aun cuando sé el lugar que ocupo en la sociedad misionera”

Pregona el trabajo antes que apariciones mediáticas. Desde la Cámara de Diputados impuso un estilo de poco discurso y mucha acción, sin embargo, como se avecinan tiempos electorales, Carlos Rovira eligió algunos momentos emblemáticos en la historia reciente de Misiones para marcar el rumbo de la Renovación.

El conductor del espacio político que gobierna la provincia se mostró ante el gran público en la inauguración del ciclo lectivo 2019, en el comienzo de la Escuela de Robótica y en la apertura de la escuela de Innovación presentándole a la sociedad cuál es el horizonte, ponderando el conocimiento como estandarte. Fue así que en el acto formal para mostrar al mundo el Observatorio Astronómico de las Misiones, una idea soñada por Rovira en tiempos que ocupaba el cargo de gobernador, dejó frases que confirman el rumbo y que separa a la Renovación conceptualmente de otros espacios políticos. “Cuesta entender en un país con tantos problemas logros como estos, que suenan un poco a diferentes, como somos diferentes con toda humildad los misioneros. Pero aprovechamos este tiempo donde la penuria económica la llenamos con la riqueza del saber, que en última instancia es riqueza del espíritu”, dijo Rovira.

A diferencia del encuentro con los medios en la puesta en marcha de la Escuela de Innovación cuando confirmó que Oscar Herrera Ahuad será el candidato a suceder a Hugo Passalacqua en el cargo, esta vez Carlos Rovira no habló de nombres, sino del mecanismo de selección para la incorporación de nuevos actores en la Renovación. “Nosotros no somos como la vieja política donde el amiguismo, el parentesco o razones de un interés empresarial o material vaya llenando los primeros círculos de la oferta política. La Renovación es distinto. La Renovación nació como un espacio donde la gente, o sea el pueblo misionero, integrado por los 76 municipios, sus parajes con sus realidades, se van expresando de diferentes maneras y es nuestra tarea orientar, acomodar todas esas expresiones que no se dan solamente en el período pre electoral, sino que es permanente, durante todo el tiempo . La gente manifiesta intenciones, critica, sabe lo que quiere y lo que no quiere. Nosotros somos receptores de ese caudal. También están sueños, ideas, porque es una sociedad activa, con un afán de progreso que es extraordinario, el afán de trabajo. Son las pinceladas más claras de la sociedad misionera. Entonces la tarea es encontrar formas, rescatando sobre todo la voluntad de ser continuadores de un proyecto político que ya está en marcha, pero en los últimos tiempos, sobre todo atendiendo a que hay un flujo absolutamente desbordante de gente nueva que se manifiesta ser parte contemplada en este espacio político, es que parece una tarea dificultosa la de ir adecuando ese ingreso de nuevas voluntades. Sin descuidar el tránsito normal de la dirigencia, de quienes están desde el primer momento, por razones lógicas hay que contemplar lo nuevo con lo viejo y eso va formando parte de esta novedad en la política donde se van refrescando ministerios, donde lo importante no es quién y qué cargo ocupa, sino lo importante es el qué se hace. Por eso yo me siento cómodo con esa idea”.

Lo mas importante de cualquier proyecto político es dar lo mejor en educación. Estamos inmensamente felices de ser vanguardia en el país de estos procesos disruptivos. pic.twitter.com/eDFSttvWR4 — Carlos Rovira (@rovira_carlos) 17 de marzo de 2019

Cuando Rovira confirmó que Hugo Passalacqua encabezará la lista de diputados provinciales, dijo también que él estará “en algún lugar”, pero no en los primeros planos. Sin embargo dejó bien en claro que sabe “el lugar que ocupa en la sociedad”, pero llamó como “neo renovación” al fenómeno de contemplar el ingreso de nuevas figuras, lo que facilita el armado de listas. “Pienso que desde el ejemplo es más fácil acomodar las cuestiones. Por eso he dejado de ocupar los primeros lugares, aun cuando sé perfectamente el lugar que ocupo en la sociedad misionera y el grado de apreciación que tiene esta sociedad, que es lo principal. Por lo tanto mi lugar yo lo cedo a esta progresión, a esta sucesión, a esta renovación o neo renovación para llamarlo con términos más actuales, pero como una tarea natural, aun cuando si miramos el arco de los partidos políticos no lo están haciendo. No importa, nosotros somos los que somos. Pero esto resuelve con mucha simpleza el problema que tiene la dirigencia política en armar y en sostener sus cuadros políticos y su proyecto político, en donde el internismo impide y cierra las puertas a mucha gente bien intencionada pero que tiene el escenario de las peleas permanentes por quién va, quien no va, quién está primero, quién está segundo y eso aleja a mucha gente y aleja las posibilidades de dedicarse a buscar la solución de los innumerables problemas que hoy tenemos con la sociedad”.