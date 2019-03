Según Matías Sebely el problema de los certificados de aptitud física para las escuelas se repite cada año y no es obligatorio en todos los casos

En una entrevista con Red Ciudadana explicó que en los últimos años el Ministerio de Salud de la Provincia y el Consejo General de Educación lanzaron normativas con las que quienes asisten a instituciones públicas no están obligados a realizar este trámite, no así en el caso de quienes cursan privados.

Como es habitual, cada estudiante debe presentar ante la institución educativa a la que asiste, un certificado de aptitud física acompañado por un electrocardiograma. El problema se presenta a la hora de pagar este chequeo, ya que los especialistas de Alem cobran hasta 800 pesos por los estudios que no cubren ninguna obra social y desde el hospital no lo pueden hacer si es que no hay una derivación del pediatra.

Para dar detalles al respecto, el director del Hospital de Alem, Matías Sebely habló con Red Ciudadana y explicó: “Nosotros siempre tenemos la voluntad de la solución de problemas con los pacientes. Esto de los certificados escolares se repite cada año, el problema es que cuando empiezan las clases la gente se acuerda que debe hacer este trámite”.

“El Ministerio de Salud de la Provincia y el Consejo General de Educación ha lanzado normativas en los últimos años donde se plantea la no exigencia para todos los grados y años de secundaria, pero los privados se ponen un poquito más exigentes en cuanto a algunas cuestiones, por ejemplo, los electrocardiogramas “, comentó Sebely.

En el Hospital de Alem, en estos momentos no puede realizar el trámite ya que “los turnos están colapsados”, salvo el caso de quienes ingresen a las Fuerzas de Seguridad o al Ejército.

