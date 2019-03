Paro la UTA: empresarios aseguran que el pedido de elevar el salario de los choferes entre 35% y 40% sería nefasto para las empresas

La Cámara Misionera de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros precisó que el sueldo de un chofer va entre los $25 mil y $40 mil y que el reclamo de los choferes pone en alerta a las empresas que no pueden resolver la cuestión ya que les es “imposible” afrontar esas cifras de dinero más aún cuanto todavía no se recuperan por la quita de subsidios por parte del Gobierno Nacional.

Juan Manuel Fouce, presidente del CAEMTAP

Desde la Cámara Misionera de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros, (CAEMTAP) Juan Manuel Fouce, representante de la organización sostuvo que la demanda de los transportistas podría ser nefasta para las empresas en vista que el Gobierno ha reducido los subsidios para este sector hasta en un 80%.

Como se recuerda, el reclamo de la Unión Tranviaria Automotor (UTA) es en respuesta al “fracaso en la negociación de salarios con la Federación de Empresas de Transporte Colectivo de Pasajeros”. Desde el gremio adelantaron que de no haber acuerdo con la cámara empresarial en la audiencia del jueves, se “profundizarán” las protestas.

Fouce precisó que los colectiveros piden un incremento de entre 35% y 40% “ellos pueden tener una mirada hacia la inflación pero el hecho es que en la calle, en las empresas no hay dinero, entonces no podemos pedir lo que no hay (…) el país está inmerso en un freno de la economía y hay muy bajo ingreso, cantidad de despidos y muchas empresas en concurso”, lamentó.

Sostuvo que generar ese costo para las empresas serían nefasto “Más aún que han recibido (los empresarios) una reducción de subsidios del 80%”, comentó

Fouce sostuvo que este pedido afecta a las provincias. Precisó que el básico del chofer de colectivo asciende a los 25 mil pesos. “Por allí hay choferes que le cuestan a la empresa unos 40 mil pesos entre los adicionales, ausentismo, trabajo nocturno, depende del tipo de servicio que tenga””Hoy la actividad no es rentable”, añadió.

Explicó que todos los aumentos salariales están pensados en un análisis que se realiza en Buenos Aires y cada provincia tiene sus particularidades “si el gremio quisiera hacer un incremento salarial debería hacerlo considerando las particularidades de nuestra provincia”.

SPM