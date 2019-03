Lionel Messi condicionado en los entrenamientos de la Selección por una vieja lesión

No pudo terminar la práctica con la Argentina y no se sabe si jugará los dos amistosos. La palabra de Menotti.

“Me da miedo de que juegue estos amistosos (el viernes vs. Venezuela y el martes vs. Marruecos) porque lo veo con una fatiga emocional importante entre la Champions y la Argentina“. César Luis Menotti, flamante Director de Selecciones, sabe que algo pasa con Lionel Messi. El astro argentino tiene una dolencia en el pubis, producto de una vieja lesión, que lo condiciona a la hora de entrenar. Además, la sobrecarga de partidos en el Barcelona, que juega instancias definitivas por Liga y Champions League, no le dan un minuto de respiro.

El crack no pudo terminar la práctica con la Selección argentina por los dolores y se quedó a un costado conversando con el DT, Lionel Scaloni. Si bien no hay una gran preocupación por su presente, los dirigentes están alertados.

“Tiene muchas obligaciones y carga emocional, mucha responsabilidad sobre sus espaldas. Lo veo cansado“, soltó Menotti en diálogo con Jogo Bonito, intuyendo que el crack no está en las mejores condiciones.

La pubalgia apareció en el año 2016 y si bien no es recurrente, suele molestarlo cuando se incrementa la cantidad de partidos por año. En su club, no están preocupados pero hacen fuerza para que juegue poco con la Selección. No quieren perderlo en instancias decisivas.

Esta lesión es un dolor común entre los atletas y provoca una dolencia en la región inguinal-púbica que puede trasladarse a la ingle y al abdomen bajo. Cuando se trata de algo leve, lo mejor es el descanso. Si se agrava, puede terminar en una intervención quirúrgica.

La Argentina está entrenándose en Madrid para el partido del viernes con la Vinotinto. Se trata de una doble fecha FIFA clave porque será la última antes de la Copa América de Brasil.

El primer entrenamiento de Messi con sus “nuevos” compañeros

La estrella de Barcelona encabezó el grupo durante el calentamiento en uno de campos de entrenamiento del Real Madrid en Valdebebas a la par de Rodrigo de Paul, con quien compartió algunos comentarios. Fue una primera sesión suave, ya que muchos de los jugadores venían de haber jugado con sus equipos, entre ellos el propio Messi.

El equipo de Lionel Scaloni, que convocó a 31 jugadores para los amistosos contra Venezuela el viernes en el Wanda Metropolitano y el martes 26 de marzo en Tánger contra Marruecos, perdió este lunes a Nicolás Otamendi, de Manchester City inglés, por un esguince en el tobillo izquierdo que sufrió con su club en un partido ante el Swansea.

Messi, clave para el marketing

Justo cuando el 10 decidió volver a la Selección, la marca que viste al equipo presentó la nueva camiseta para los próximos años. ¿Y quién fue la figura? Messi, claro. El delantero del Barcelona compartió las fotos en su cuenta personal de Instagram, donde lo siguen 112 millones de personas.

FUENTE TN