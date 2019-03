La emocionante reacción de una abuela tras ver a su nieta graduarse

Las redes sociales tienen un enorme poder de difusión y así ocurrió hace unos días con esta hermosa historia, que se viralizó en Twitter durante el fin de semana. María Camila Aguirre tiene 20 años, vive en Colombia, y publicó un video en su cuenta que ya superó ampliamente el millón de reproducciones. Ahí muestra cómo reacciona su abuela al enterarse de su graduación.

“Ella le pedía a Dios día y noche para poder llegar a verme graduar de la universidad, el día llegó… y esta fue su reacción, ella lo es todo”, publicó el usuario @mcaguirreb.

Al recibirse en la carrera de Diseño Industrial y compartir las imágenes, la joven dialogó en exclusiva con Radiomitre.com.ar: “Tiene 90 años y actualmente su salud está muy deteriorada, sufre de múltiples complicaciones, más que todo insuficiencia cardíaca y al tener los huesos afectados por la artrosis no puede caminar bien por lo que no pudo asistir a mi ceremonia de graduación”.

Ella le pedía a Dios día y noche para poder llegar a verme graduar de la universidad, el día llegó… y esta fue su reacción💘✨ ella lo es todo. pic.twitter.com/mLXx0uVGrp — 🐿 (@mcaguirreb) 16 de marzo de 2019

Allí contó cómo fue el momento en donde le dio la noticia a su abuela: “Yo llegaba de la ceremonia de graduación, ella no me veía desde el día anterior en la tarde porque yo me fui a dormir a lo de mi hermana para que me hicieran el maquillaje temprano y poder estar a tiempo en la ceremonia ya que era en la mañana. Ella había visto mi vestido, le gustaba mucho pero no me lo había probado frente a ella así que después de la ceremonia llegue a casa arreglada con el diploma en la mano y empece a grabar antes de entrar a su cuarto para tener guardada su reacción”.

Y destacó lo importante que es su abuela para su vida: “Ella y yo somos muy cercanas, la he tenido a mi lado cada día de mi vida y al tener ya una edad avanzada cercana al ‘final’ siempre me decía que lo único que le pedía a Dios era verme graduar de la universidad para así poder irse en paz. Yo no quiero que se vaya, no imagino un día sin ella”.

El video tuvo más de 17 mil RT y superó los 120 mil likes, y María no pudo creer lo ocurrido: “La verdad es que yo no tenia muchos seguidores en twitter, si lo montaba pensaba que le gustaría a las personas que la conocen pero de un momento a otro las cifras subieron de una manera muy rápida, el celular se me lleno de miles de notificaciones (risas) las personas se enamoraron completamente de mi abue, comenzaron a comentar cosas muy lindas y a compartir imágenes con sus abuelos lo cual me pareció muy hermoso”.

Y concluyó: “Estoy sorprendida de la cantidad de amor que le han mandado a mi abuela, he llorado leyéndolos a todos. Estoy muy agradecida por sus hermosas palabras”.

Fuente: Radio Mitre