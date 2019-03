Frances “Paquita” Lowe fue distinguida como “empresaria pyme del año” en el Senado de la Nación

La empresaria eldoradense Frances “Paquita” Lowe fue distinguida en la tarde de este martes, por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) como una de las “Mujeres empresarias Pyme del año”. La distinción tuvo lugar en el salón Belgrano del Senado de la Nación en el marco de jornadas que relacionan a legisladoras con mujeres referentes de diferentes sectores para debatir el impacto de la “Mujer en la economía” y que promueven la Came y la Cámara alta del Congreso Nacional.

En la oportunidad y emocionada por la distinción, Paquita comentó que hace más de 40 años se hizo cargo de las empresas familiares, en un momento de tremenda crisis. La empresaria contó que lo hizo a pedido de su padre, a quien agradeció profundamente por la confianza depositada en ella “cuando empecé no me di cuenta que ingresaba a un mundo totalmente de hombres, porque no había una sola mujer en el sector automotriz de Argentina pero aún así nunca sentí diferencias, tuve que imponerme muchas veces cuando los hombres hablaban. Pero más que sentir desplazo, sentí mucho apoyo de parte de ellos. No me puedo quejar porque tuve la suerte de formar parte de un grupo de hombres donde todos eran muy caballeros, me tuvieron paciencia, me enseñaron y me ayudaron a crecer” expresó entre lagrimas.

Cabe recordar que en junio de 1977, Frances “Paquita” Lowe, dejó su cargo en la multinacional en la que se desempeñaba en Puerto Madero, para volver a la ciudad de Eldorado donde se hizo cargo de las empresas familiares tal como se lo pidió su padre. “Me iba muy bien como ejecutiva pero me vinieron a buscar con el camión de mudanza mi papá y mi hermano y me pidieron que vuelva a Eldorado para hacerme cargo de la empresa (Lowe y Cia), fue una decisión difícil porque me iba bien en Buenos Aires y en Eldorado la empresa no estaba bien. Pero lo hice primero porque me lo pidió mi papá y segundo porque se convirtió en un desafío para mí” recordó.

Pero además de aceptar la propuesta de su padre, Paquita fue además la primera mujer en Argentina que se hizo cargo de una concesionaria de Ford, en el año 1977.

Y en el 80° aniversario de Lowe y Cia, celebrado en el 2014, Ford Argentina la reconoció como la mujer del interior del país que siempre acompañó los desafíos de la firma.

Cuando se inició Paquita Lowe contaba con 18 empleados (todos hombres), y hoy cuenta con 150 de las cuales 70 son mujeres.

Su exitosa historia como empresaria ya lleva 42 años y este martes 19 de marzo encontró a esta mujer, que no le temió a la crisis ni al desafío de dirigir y sacar a flote las empresas de su familia, en el Senado de la Nación.

Participaron del acto el presidente de la CAME Gerardo Díaz Beltrán; la presidente de CAME Mujeres Beatriz Tourn y la presidente de la Comisión de Mujeres de la CEM, Leticia Espinosa.

Según CAME la distinción de “Mujer Empresaria Pyme 2018”, tiene como objetivo la motivación de la mujer en el mundo empresarial, reconociendo su trayectoria y proyectos que incentiven la actividad de las pequeñas y medianas empresas.

Asimismo, la distinción busca destacar a aquellas mujeres empresarias que puedan demostrar la sostenibilidad en el tiempo de sus emprendimientos habiendo realizado un aporte al posicionamiento de género, empleando para ello su condición de liderazgo empresarial.