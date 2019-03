Elecciones 2019:“Somos una provincia distinta, no pertenecemos a ningún espacio nacional”, afirmó el gobernador Passalacqua

El gobernador Hugo Passalacqua recibió hoy a su par de Salta, Juan Manuel Urtubey, con quien concretó la firma de convenios de cooperación en biotecnología. “Trabajamos hace un par de años y fue tomando forma la creación de un espacio distinto (en relación a la liga de gobernadores)”, explicó el mandatario misionero sobre la relación con el gobernador salteño. Remarcó además que “el país sigue friccionando con antinomias que no son buenas”, observó alejando al misionero de ese escenario.

En una entrevista con los medios de prensa, al finalizar la firma de convenio en la Biofábrica, el Gobernador de Misiones, volvió a marcar la diferencia respecto al escenario político nacional. Respecto a su par salteño indicó: “Con él compartimos una visión muy federal”, subrayó.

Para Passalacqua, el proceso nacional “tiene otro tiempo”, en relación a las elecciones provinciales donde recordó que será más breve. “Estamos metidos en el tema provincial, y queremos que aparezcan propuestas, se debata y que los misioneros decidan sobre Misiones”, señaló.

Consideró asimismo que deben enfocarse en trabajar ya que “la gente no está bien, está difícil y si encima los que tenemos responsabilidades estamos distraídos, politiqueando, me parece que no va”, reflexionó.

Reforzando el planteo de diferenciarnos de Nación, recordó que “las provincias somos preexistentes a la Nación y ésta debe trabajar para nosotros, no nosotros para ella y el que quiera ser presidente tiene que caminar”, manifestó.

Enfatizó en que en las elecciones “lo primero es lo provincial, nosotros enfocamos lo provincial”, dijo. En el mismo sentido aseguró que Misiones pudo hacer cosas sin tener la validación de Buenos Aires. “Nos podemos administrar entre nosotros y hay cosas que hacemos entre las provincias sin necesidad de recurrir al esquema nacional, que reitero es una creación nuestra, de las provincias y deben ayudarnos a nosotros”, afirmó.

