Tus ruinas como tesoros

La historia siempre nos rodea y nos acompaña a lo largo de nuestra vida. Pisar en tiempo presente el suelo que una vez fue una historia, es traer a la actualidad no solo la historia sino también todas las transformaciones que hubieron a partir de ahí.

La vida está hecha de historias, pero es la manera de interpretarlas las que hacen un cambio en el mundo. Los hechos los miramos desde su veracidad o no, las interpretaciones de esos hechos depende de cada persona, de cómo lo vivió, como lo sintió como estaba parada en ese lugaren ese tiempo.

La vida está en constante movimiento y cambios, así, históricamente hubieron imperios los cuales se convirtieron en ruinas que nuevamente se han levantado transformados, con una nueva visión teniendo en cuenta lo que una vez fueron.

La palabra ruina significa derrumbarse, desplomarse sea por acción del hombre o de la naturaleza, sea cual fuera el motivo, una cosa es cierta, aquello que una vez fue en un determinado momento quedo reducido a polvo, escombros y silencio.

Si nos paramos en la vida diaria quizás cada persona tenga sus propias ruinas, se haya desplomado, derrumbado, que su mundo tal como lo conoció un día dejo de existir.

Aceptar las ruinas o vivir con elmiedo a la perdida y al cambio sosteniendo cosas insostenibles.

Sostenemos con más carga de la necesaria, trabajos, relaciones, lugares, sujetando por miedo a cambiar. No renunciamos, resistimos aun a cuestas de nuestra felicidad. Dejar de fluir por miedo a perder, pensando que si resisto, si me quedo, le doy batalla, y asi no me voy a derrumbar y lo cierto es, que nada nos garantiza que no suceda.

Es probable que toda tu realidad un día se convierta en ruinas, que te derrumbes, no porque hayas fallado sino porque los cambios son naturales, todo cambia, nada permanece estático e inmutable.

Elegir ver tus ruinas como fatalidad o como oportunidad es tu decisión personal. Solo en el silencio profundo,en el reconcomiendo de lo que te sucede puede ser que encuentres el camino.

Te podes quedar ahí en esas ruinas en el polvo de lo que una vez fue, de lo que según vos tendría que haber sido y no fue, o puedes ver a esas ruinas como aprendizaje y un camino hacia tu transformación personal.

Transformarse es un proceso, levantarse nuevamente te va a llevar a caminos de autodescubrimiento. Ser valiente y tener el coraje necesario, porque solo así se reconstruyen nuevas realidades.

Tus ruinas son tus tesoros, tus reliquias, forman parte de tu historia, te acompañan y están ahí para mostrarte lo que una vez fuiste y lo que sos capaz de lograr.

La trasformación solo depende de una persona. De vos mismo.

“Las ruinas son a menudo las que abren las ventanas para ver el cielo. (Viktor Frankl)”

M.Natalia Ferreira mnataliaferreira@gmail.com

(*) Por M. Natalia Ferreira- Coaching ontológica profesional