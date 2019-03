Preocupación entre los tabacaleros porque una empresa no firmó el acuerdo de precios y no inició el acopio

El acopio de tabaco comenzó oficialmente en Misiones el miércoles último. Con diferencia de pocos días, los camiones comenzaron a ingresar a los camiones a las principales empresas, pero una todavía no comenzó. Se trata de la firma Blasa, que no fue habilitada para recibir tabaco porque todavía no firmó el acuerdo de precios. Desde la compañía aducen que no están en condiciones de cumplir dicho acuerdo. Los productores de esa compañía no tienen a quien vender su tabaco y crece la incertidumbre.

Tras cerrar un acuerdo de precios que dejó conformes a casi todos, el acopio inició sin problemas en la Cooperativa Tabacalera de Misiones, el principal comprador de tabaco de la provincia, así como en la cooperativa Cotavi y la firma Alliance One. Los camiones cargados con fardos marrones ganaron las rutas en todo el Alto Uruguay y los efectos dinamizadores del sector se hicieron sentir rápido en todas las localidades de la zona. Sin embargo no todos están contentos, hay un grupo de productores que están muy preocupados porque no saben cuándo ni a quien ni a qué precio podrán vender.

Se trata de los productores de la empresa de capitales alemanes Blasa, que concentra alrededor de 2 de los 31 millones de kilos que se espera acopiar esta campaña. La empresa no abrió sus galpones porque no fue habilitada por el ministerio del Agro de Misiones para iniciar el acopio.

Ocurre que la mencionada compañía fue la única que no firmó el acuerdo de precios aduciendo que no tenía condiciones económicas ni financieras para afrontar el aumento de 56% en el precio del burley acordado durante la concertación.

Por la forma en que se organiza la producción tabacalera en Misiones, estos productores que trabajan con Blasa no pueden simplemente dejar su tabaco en otra compañía, dado que cada empresa planifica con sus productores la cantidad que necesita para cubrir sus compromisos.

Los colonos a los que se les cerró su boca de acopio advierten que su producción corre riesgo de perder calidad por efecto de la humedad y exigen que alguien les dé una certeza.