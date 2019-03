Preceptor apuñalado: “No siempre el chico extrovertido e impulsivo es el más violento”

La psicopedagoga Romina Chas, advierte sobre algunos signos a tener en cuenta para prevenir casos como el adolescente que apuñaló a su maestro por haber repetido del año,donde los signos revelaban una conducta pasiva, introvertida y sumisa. Sostiene que no debe naturalizarse la violencia y que este no es un hecho aislado.

La semana pasada una noticia remeció el sector educativo, un adolescente de 14 años apuñaló a su preceptor, Roberto Blanch. El hecho que remeció a la escuela en el Centro Educativo Polimodal (CEP) 6 ubicado en el barrio Fátima de Garupá generó temor entre los docentes y estudiantes.

Y es que el accionar del estudiante causó la sorpresa de muchos quienes lo consideraban “un chico tranquilo y callado”, sin embargo para Chas, quién también es docente de la Universidad Cuenca del Plata, estos son signos a tener en cuenta.

Precisó que muchas veces los signos de alarma para el personal escolar son aquellos que tienen que ver con conductas extrovertidas donde se manifiesta una dificultad de control de impulso, no obstante las conductas internalizantes: el sujeto aplomado, cohibido, sumiso, dósil e introvertido es el que está conteniendo conflictos y cuestiones que pueden emerger en determinado momento.

“Nos debe llamar la atención cuando un individuo está ensimismando, encerrado también es un signo a tener en cuenta (…) el que muestra la conducta uno sabe qué esperar, el que no la muestra es impredecible”.

Acciones preventivas

Recordó que nuestra provincia es pionera en la aprobación de la ley de Educación Emocional “Tenemos una ley que implica el trabajo desde los establecimiento escolares en este aspecto (…)Trabajar desde las emociones es una manera preventiva para anticiparnos en las problemáticas de todo sentido, no solo en violencia, sino de abuso de sustancias, de mejorar las relaciones interpersonales, etc.”, afirmó la profesional en Salud Pública.

Agregó que la provincia dispone diversos organismos como el Gabinete Psicopedagógico Interdisciplinario y que se requiere un trabajo fuerte entre las familias y la escuela. “Este hecho es policausal por lo tanto el trabajo de prevención y abordaje debe ser interdisciplinario e integrativo . No podemos pensar que la escuela es una institución que termina cuando las puertas se cierran (…) debemos trabajar mancomunadamente entre las familias y escuelas”, explicó.

Instó a que los adultos tomen acciones para evitar la violencia, porque el silencio y la negligencia (entendido como el no brindar tiempo de calidad, afecto y otros) son formas de violencia que pueden desencadenar peores sucesos como el del menor que reaccionó de esa manera porque su preceptor le informó que había repetido de año. “El maltrato afecta las distintas etapas evolutivas en cuanto a la memoria, atención, concentración y por ello se ven fracazos escolares”, añadió para tener en cuenta.

¿Cómo combatir el miedo en el CEP 6?

Sostiene que hay que trabajar con la familia porque estas acciones no se deben naturalizar. “Debemos dejar de naturalizar estos hechos, en la familia algo pasaba, no es natural este tipo de reacción (…) también se debe trabajar con todo el equipo de docentes de la institución y protegerlos. Debemos brindarles la seguridad que requieren y hacer una actividad e instituir varias jornadas de reflexión en serio y que hagan procesos metacognitivos y que se elaboren proyectos con los adultos y las familias si es posible”, explicó.

Deserción escolar

La especialista sostuvo que este es uno de los temores más grandes porque va de la mano no solo de la violencia sino de otras temáticas como consumo de sustancias, expectativas laborales, etc. “Este año ingresaron 420 mil chicos a la educación y debemos velar porque ese número permanezca dentro del sistema educativo. Lo difícil no es entrara a la escuela , sino el éxito es que ese número se reproduzca en las cifras finales.