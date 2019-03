Preceptor apuñalado: el Consejo de Educación no descarta solicitar presencia policial en el CEP 6 de Garupá

Presidente del Consejo General de Educación sostuvo que están velando por la reintegración escolar del menor que apuñaló a su preceptor.

Mauricio Maidana presidente del CGE

El Presidente del Consejo General de Educación (CGE), Mauricio Maidana comentó que el GPI (Gabinete Psicopedagógico Interdisciplinario) está brindando las herramientas necesarias al personal de la escuela para sostener a los docentes e involucrados en vista de la gravedad del caso “Estaremos velando porque la escuela esté acompañada en este momento hasta que recupere su normalidad su rutina”, afirmó en una entrevista en Radio Libertad.

Descartó que en principio no incluye presencia policial en las instalaciones del centro educativo, no obstante no descarta que haya en caso de requerirse.

Sobre el muchacho, están buscando un acercamiento con la familia “Entendemos que no hará las clases en la misma escuela, pero tiene derecho a educarse”Agregó que: “Estamos buscando una alternativa que no sea en esa escuela”. Agregó que es la primera vez que ve un caso similar con tanta gravedad y que no tiene antecedentes de esto.

Sobre la familia, se desconoce la situación familiar. “No hemos tenido el contacto como para hacer un diagnóstico (…) es un abrrio con características especiales”.

Por último anunció que el 22 de marzo se abre la mesa oficial será un solo día sin suspensión de clases para aquellos que deben materias. Preciso que esto es para secundaria en sus distintas modalidades: común, técnica y rural. Recordó que con más de tres materias se repite de año.

SPM