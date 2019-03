Monseñor Martínez cumple 25 años de Obispo mañana: “Hoy la preocupación es la pérdida del empleo y cuando hablamos de los jóvenes, la droga”

Juan Rubén Martínez hace 40 años que es sacerdote y mañana cumple 25 años como Obispo. Es de Buenos Aires y en 4to año de Abogacía decidió responder al llamado de Dios. Al frente de la Diócesis de Posadas desde el año 2000, aseguró que hoy la pérdida y falta de empleo es un tema que más preocupa a la iglesia y cuando reflexionó sobre la juventud, subrayó la necesidad frenar el deterioro que provocan las drogas.

Juan Rubén Martínez – Obispo de la Diócesis de Posadas.

Juan Rubén Martínez hizo el secundario en el Colegio Nacional de San Isidro. Cuando finalizó pese a haber analizado convertirse en arquitecto, comenzó sus estudios de Abogacía en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Cursó hasta 4to año, momento en el que se decidió por la vida sacerdotal. Confesó que la noticia sorprendió a su familia pero que aún así, recibió el apoyo de sus padres.

En una entrevista realizada en Canal 12, Martínez recordó que finalizó el Seminario en San Isidro y que en el año 1979 fue ordenado como sacerdote con tan solo 26 años. En 1985 fue nombrado rector del Seminario Interdiocesano del NEA, en Resistencia Chaco y luego en 1994 fue nombrado Obispo por el entonces Papa Juan Pablo II.

Sobre su llegada a Posadas hace ya 19 años, recordó que no eran tiempos fáciles al igual que ahora. Tras haberse reunido con sus pares obispos hace unos días, recordó parte de lo analizado y dijo “Sin dudas estamos en un momento difícil donde la pérdida de empleo y la pobreza han llegado a mucha gente. Hoy la clase media no llega a fin de mes. La pobreza hoy es muy fuerte. Para dar un ejemplo y ni yo lo sabía. Me lo confirmó el padre Gervasio Silva, solamente en la Parroquia Jesús Misericordioso en Itaembé Miní, se les da la merienda a diario a 500 chicos”.

Sobre cuál es el ánimo de las personas ante la crisis, valoró que “la gente se ayuda”.

A la hora de hablar de los jóvenes dijo que la principal preocupación es el flagelo de las drogas. El daño que provoca el consumo de sustancias como la marihuana pero hoy más que años anteriores, la cocaína. “Hablamos de otra lógica que nada tiene que ver con el sentido común, el ser humano averiado, el deterioro que provocan”.

Respecto a las actividades de mañana, Día de San José Patrono de Posadas, dijo que será una hermosa celebración que comenzará a las 19 con la tradicional procesión y a las 20 la Misa Central.

Del mismo modo invitó a todos a sumarse hoy a la Serenata y mañana a las celebraciones religiosas.

