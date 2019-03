Para la diputada Liliana Rodríguez, Libertas Valores y Cambio no pugna por cargos sino por una construcción política

La diputada provincial Liliana Rodríguez, referente de la agrupación Libertad Valores y Cambio, que lidera el ex diputado nacional Alex Zigler, ex integrantes del frente Cambiemos explicó el porqué del alejamiento del frente en su nueva conformación Unidos para el Cambio y adelantó que de todos modos seguirán trabajando por su proyecto político.

Liliana Rodríguez-FM Show

Comentó que en el 2015 formaron parte del frente Cambiemos que estaba compuesto por Proyecto Republicano (PRO) y Libertad Valores y Cambio y llevaron como candidato a gobernador a Alex Zigler, “en esas elecciones nosotros habíamos logrado meter un diputado, el radicalismo fue separado del frente y metió un diputado, seguimos trabajando y digamos que la UCR empezó a participar del frente”.

En diálogo con la emisora posadeña F.M.Show, la legisladora dijo que no tenían espacios políticos, “hasta el 2017 ninguno, a partir del 2017 yo ocupo el cargo de diputada, pero no teníamos ningún otro espacio desde donde poder plasmar nuestra política. Cuando uno hace una construcción política lo que busca son espacios para poder plasmar los proyectos y las ideas de todos los dirigentes de este espacio político”.

Respecto a la reunión de la semana anterior, relato que “fuimos convencidos que íbamos a cerrar el frente, entonces plasmamos en la mesa como iban a estar divididos los lugares, no se dan nombres en esa reunión sino lugares de diputados, entendiendo que había dos partidos mayoritarios como el PRO y la UCR dejamos que esos cuatro espacios para que se dividan y nosotros queríamos el quinto lugar de diputados”.

Ahí se dispuso que el quinto lugar lo ocupe el radicalismo y el sexto va el de (Pedro) Puerta, la mujer, “todos los pares son mujeres y los impares son hombres. Pedíamos espacios, espacios de trabajo porque cuando tenés que hacer política necesitas espacios de trabajo sino es imposible trabajar, nosotros venimos trabajando desde hace un montón de años pero desde el 2015 con más ahínco, con más proyectos, tenemos que plasmarlos en algún lugar de alguna institución”.

Agregó, retomando lo sucedido en la reunión donde decidieron abandonar el frente, que “pedimos el quinto y no se dio”, agregando que no tiene problemas con el radicalismo en su conjunto del que dijo tener muchos amigos dentro, “tenemos que hablar con los que están en la mesa de negociación y los dirigentes, no estoy de acuerdo con lo que dijo el diputado nacional (Luis) Pastori que nosotros nos fuimos porque no cerramos un cargo y nosotros no estamos halando de cargos, nosotros estamos hablando de una construcción política que la venimos peleando hace rato dentro del espacio de Cambiemos”.

Continuó la diputada Rodríguez explicando que para poder construir política “tenemos que tener espacio de poder, no hay otra forma”, para sostener que, “nosotros pusimos todo lo que podíamos de generosidad en este espacio para poder cerrarlo, no se dio así que seguiremos trabajando y al lado de la gente, sin nada, seguimos creyendo en la construcción, en que podemos hacer política, seguimos creyendo que vamos a encontrar los caminos conducentes para poder llevar adelante nuestras políticas y vamos a trabajar con más ganas a partir de ahora”.

Consultada sobre el boque unipersonal del Libertad Valores y Cambio en la Legislatura, la legisladora recordó que desde el 2017 tenía un bloque unipersonal, igual que el radicalismo y el PRO su bloque, cada uno tenía su bloque “no es que ahora yo hice un bloque”.

