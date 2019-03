La carta de despedida del médico forense Osvaldo Raffo: “No se culpe a nadie de mi muerte”

El perito fue encontrado muerto de un balazo en la cabeza. Había dejado también un mensaje para la señora que lo asistía: “No se asustes, no subas sola”.

Osvaldo Raffo el médico forense que intervino en los casos más resonantes de la historia argentina, fue encontrado muerto de un balazo en la cabeza en la bañera de su casa en San Martín. En el lugar, los investigadores descubrieron dos notas escritas a mano y firmadas por él. En una ellas decía que “no soportaba más los dolores”.

“No soporto más los dolores que me aquejan. No se culpe a nadie de mi muerte. Dios me perdone”, escribió el hombre de 88 años en una de las anotaciones, que estaban sobre una mesa en la cocina. El escrito estaba dirigido a un juez y llevaba su sello al pie.

La carta de despedida tenía la fecha del domingo pasado, el día de descanso de la señora que asistía a Raffo en la vivienda. “Silvia, no te asustes. No subas sola. Dios te guarde”, decía la segunda nota dirigida a la empleada doméstica.

