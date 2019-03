Indican que  la licencia de conducir digital tardará un tiempo para que se pueda aplicar en Misiones

“Es un proceso, que lleva su tiempo”, explicó el concejal de Posadas, Miguel Acuña, presidente de la comisión de tránsito y transporte quien junto a sus pares mantuvo una reunión este lunes con diferentes organismos que explicaron los pasos a seguir para la aplicación en Posadas.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial aprobó la licencia nacional de conducir en formato digital, la cual será complementaria a la licencia física y cuyo diseño la replicará. Este lunes, la comisión de Tránsito del Concejo Deliberante tuvo una reunión ampliada con funcionarios del área tanto provinciales, como municipales, para interiorizarse sobre la aplicación en la Provincia.

Estuvieron representantes del Ministerio de Gobierno, jueza de Faltas, inspectores de tránsito y representantes de la Agencia de Seguridad Vial, con quienes ediles conformaron una mesa de trabajo donde abordarán los cambios que se vienen dando.

“Hay que explicar que los cambios no están terminados. Estamos en un proceso de un decreto municipal e implementación del control, así que desde el Concejo vamos acompañar este proceso”, señaló. Remarcó que no es un proceso consolidado, por ende aún no se puede precisar su aplicación. Aclaró que la licencia digital no reemplaza el carnet de conducir tradicional.

“Hay que tener en cuenta que es una ampliación y no una modificación, donde se tiene que ver como cada distrito va adecuándose”, señaló Acuña.

APF