“En Encarnación si el empleado no rinde se despide y se busca otro”, dijo Carlos Beigbeder acerca de las exigencias a la hora de contratar personal

El presidente de la Cámara de Comercio de Posadas sostuvo que otra de las asimetrías con la ciudad paraguaya radica en las facilidades de contratación de recursos humano de calidad y el despido de aquellos que no contribuyen con el negocio, lo que genera que cada colaborador aprecie mejor su empleo.

Carlos Beigbeder, presidente de la Cámara de Comercio de Posadas

En el marco del Reventón previsto del 4 al 7 de abril, el presidente de la Cámara de Comercio de Posadas Carlos Maria Beigbeder, habló sobre las expectativas y pormenores del evento. Además reconoció que entre las asimetrías que presenta Posadas frente a Encarnación se encuentran la calidad de atención que brindan los colaboradores del negocio. “Sabremos que el servicio es otra batalla a tener en cuenta para sobrevivir en este contexto económico”. Sin embargo, en una entrevista con Radio República, donde se comentó que el servicio en el lado paraguayo era mejor, admitió que en muchos casos ellos se ven limitado a renovar la calidad de su personal por cuestiones legales.

En ese sentido, sostuvo que como dueño de un negocio para ellos es complejo poner restricciones a sus empleados cuando estos tienen años trabajando y deben sancionarlos. “Es así, lamentablemente hay serias cuestionas que son ajenas a nosotros cuando te cuesta sancionar a tu colaborador porque no hace las cosas bien es más difícil (…) todo esto recae en la falta de atención y que muchas veces no es generada por el dueño del negocio sino porque los empleados están contentos porque tienen muchos años trabajando en ese mismo lugar y es difícil poner sanciones contra ellos (…) no pasa en todos los casos pero a veces es así y uno se dice así mismo: me sale tanta plata indemnizarlo”

Comentó que como en Encarnación despedir es más fácil, “seguramente estarán más ávidos de trabajar porque siempre se quedan sin trabajo”.

“Puede que sea bastante crudo pero si en Encarnación si el empleado no rinde se despide y se busca otro, pero en Argentina es mucho más complicado hacerlo”, sentenció.

Sobre el evento

A diferencia del año pasado el evento contará con diversos shows musicales a lo largo de Posadas y en otras avenidas principales. Beigbeder explicó que se busca no todo concentrarlo en la plaza. “Si bien tiene el mismo espíritu habrán buenos descuentos para todos los compradores y clientes, tenemos una feria de espectáculos hacen que sea algo diferente a las anteriores. Haremos en diferentes puntos para darle mayor amplitud al centro”.

Frente a los cuestionamientos sobre los negocios que no brindan ofertas reales, el presidente consideró que ese es un daño que se realizan a ellos mismos.

“Antes del reventón hacen un relevamiento de precios, pero el comercio que no hace las cosas bien es castigado por sus clientes (…) Este no es un evento obligatorio por eso si el comercio lo va hacer que lo haga de forma correcta (…) si lo hace que lo haga bien porque sino perjudica a los demás negocios”, sostuvo.

SPM