Tenis: Juan Martín Del Potro no disputará el Masters 1000 de Miami

El argentino continúa recuperándose de la lesión en la rodilla derecha.

Juan Martín del Potro anunció oficialmente que no participará del Masters 1000 de tenis de Miami, certamen que tiene comienzo previsto para el miércoles, a causa de la molestia que padece en la rodilla derecha.

A pesar de estar inscripto en el torneo que se jugará en el Hard Rock Stadium, el tandilense, número 5 del mundo, desistió de participar ya que todavía no se recuperó completamente de una fractura en la rótula de su pierna derecha.

Del Potro se lesionó la rodilla derecha, a fines del 2018, en el Masters 1000 de Shanghai, mientras disputaba un encuentro de octavos de final con el croata Borna Coric.

Luego de comprobarse la lesión, el tandilense, que llegó a las semifinales en la edición 2018 del torneo de Miami (fue eliminado por el luego campeón, el estadounidense John Isner), inició un tratamiento de recuperación, aunque sin ser intervenido quirúrgicamente.

Del Potro pudo reaparecer en febrero pasado en el ATP 250 de Delray Beach. Sin embargo, el dolor volvió a manifestarse en la rodilla derecha y el otrora campeón del Abierto de los Estados Unidos 2009 apenas superó dos rondas (venció al japonés Yoshiito Nishioka y al estadounidense Reilly Opelka), pero después cayó en cuartos de final con el norteamericano Mackenzie McDonald, por 6-4, 3-6 y 7-6.

Lamentablemente no podré jugar el @miamiopen este año por mi lesión de rodilla. Espero verlos el año próximo 🤗

Unfortunately I won’t be able to play in Miami this year. Looking forward to coming back in 2020!

— Juan M. del Potro (@delpotrojuan) March 17, 2019