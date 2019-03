Rupturas y dobleces en tiempos de definiciones políticas

En otra semana de total normalidad para los parámetros de la realidad argentina un juez federal denunció ante la Cámara de Diputados de la Nación una red paraestatal de extorsión, espionaje ideológico, político y judicial de magnitud internacional. El Gobierno nacional respondió con un pedido enfático de investigar, pero no los delitos denunciados, sino al juez que hizo la denuncia.

En el plano político nacional la novedad más importante fue la ruptura de Cambiemos en Córdoba y la conformación en esa provincia de un frente que reúne a peronistas no K, socialistas y al GEN de Margarita Stolbizer, un armado que seduce a radicales disconformes con el rumbo que tomó el Gobierno nacional y que algunos señalan, parece hecho a la medida de Roberto Lavagna.

En materia de economía, el Gobierno nacional salió con bombos y platillos a anunciar que en febrero se consiguió cerrar la cuenta primaria con superávit por segundo mes consecutivo, pero la atención de la opinión pública se concentró en otro dato que tiene un impacto mucho más directo en la calidad de vida de la gente: la inflación que no da tregua, en febrero volvió a aumentar y todo indica que seguirá siendo alta al menos durante dos meses más a pesar de la recesiva política monetaria del Central.

En la provincia, esta fue la semana de las confirmaciones de candidaturas y de los frentes. En la Renovación, el conductor Carlos Rovira anunció que el candidato a gobernador será el actual vice, Oscar Herrera Ahuad, que el gobernador Passalacqua encabezará la lista de aspirantes a diputados provinciales y que él integrará esa lista “en algún lugar perdido”. Se guardó la carta del compañero de fórmula de Herrera Ahuad, a esta altura la principal duda que queda por el lado del oficialismo provincial.

A última hora del jueves cerró el plazo para inscribir partidos y frentes para competir en las provinciales de junio. El PRO y la UCR de Misiones lograron reeditar la alianza de 2017 pero no sin polémicas. En una jugada política arriesgada y de resultados imprevisibles, el PRO le abrió la tranquera al puertismo y aceptó modificar de nombre del frente -que ahora se llama Juntos por el Cambio- por pedido de dirigentes de esa vertiente.

La nueva incorporación generó un tan previsible como estéril descontento de los radicales y la salida del “zieglerismo”, no por divergencias doctrinarias sino por una disputa en el reparto de las candidaturas.

El desembarco del puertismo en el otrora Cambiemos se aceleró a partir de una asamblea convocada por el embajador en España que se realizó hace una semana en ese templo de la rosca política que es el quincho de Iporá. Allí el exgobernador instó a sus partidarios a conformar un gran frente opositor que integre a los socios de Cambiemos pero bajo un nombre distinto.

A los dirigentes del PRO no les disgustó la idea de ampliar su base con una pata del peronismo ortodoxo –por otra parte los Schiavoni tienen una historia política compartida con Puerta- y hasta accedieron a abjurar de la marca Cambiemos, algo que hubiera sido impensable hace solo un año, cuando pegarse al Gobierno nacional era una estrategia redituable.

Del lado de los radicales hubo resistencia. No pocos recordaron que al momento de pactar el frente con el PRO en la provincia –para las elecciones de 2017- habían planteado que el puertismo era el límite. Pero el cálculo electoral pesó más que los planteos doctrinarios y más allá de los reproches, la conducción del radicalismo volvió a doblarse y a última hora firmó la alianza con quien aseguraron que nunca se aliarían. Seguramente el recuerdo de los pobres resultados obtenidos en 2015, cuando fueron solos por última vez a las urnas, ayudó a la cúpula de la UCR a tragarse el sapo de compartir espacio con Puerta.

El pequeño revuelo que desencadenó la llegada del apostoleño a la franquicia misionera de Cambiemos volvió a dejar en evidencia que las decisiones más importantes en ese espacio las toman los socios amarillos y a los de la boina blanca no les queda siquiera el poder de veto.

Esa particularidad también se ve reflejada en la distribución de las candidaturas. El nombre de mayor preponderancia en la boleta será el de Humberto Schiavoni, que irá como candidato a gobernador, mientras que su hermano Alfredo ocuparía el lugar más disputado: la cabeza de la lista de diputados nacionales, lo que equivale a un ticket con muy altas posibilidades de llegada al Congreso. A los radicales les quedó el caramelo de madera de la vicegobernación y un segundo lugar de la lista de aspirantes a legisladores nacionales con posibilidades bastante más lejanas de ingreso.

La reivindicación para los radicales será el primer lugar de la lista de diputados provinciales, que estaría ocupado por el médico Osvaldo Navarro. Sin embargo entre los cinco primeros lugares, los que entrarían seguro si la elección se desarrollara dentro de los parámetros previsibles, habrá dos radicales y dos del PRO, con lo cual tampoco en ese fragmento de la boleta los correligionarios le sacan mucha ventaja a los amarillos.

Aunque no lo digan públicamente, desde el PRO ya tienen definido quiénes ocuparán esos dos lugares de privilegio –el 2° y el 3°- serán la responsable de Migraciones en el puente Posadas- Encarnación, Roxana Velázquez Larraburu y el actual vicepresidente segundo de la Legislatura, Jorge Ratier Berrondo.

El 4° lugar lo pondrán los radicales y la decisión por el 5° nombre de la lista generó la otra gran novedad dentro de Cambiemos que fue la deserción del partido Libertad Valores y Cambio, de Alex Ziegler. Los partidarios de quien fuera candidato a gobernador con el PRO en 2015 entendían que ese lugar les correspondía, pero fue asignado al puertismo.

¿Ramón Puerta integrará la boleta del nuevo Cambiemos? No, tampoco lo hará su hijo Pedro que competiría por la intendencia de Apóstoles. Ese 5° lugar de la lista de diputados será para una mujer que designen desde ese espacio.

Mucho ruido ¿Y nueces?

El ingreso del puertismo a la versión misionera de Cambiemos ampliará la base de esa alianza sumando a dirigentes peronistas, pero también sumará confusión entre los seguidores de un espacio que encuentra en el antiperonismo más acérrimo un lugar de identificación. ¿Cómo harán los dirigentes del PRO y el radicalismo para hacer campaña en Misiones junto a agrupaciones peronistas mientras desde la oficina de comunicación de Marcos Peña bajan mensajes rayanos con el gorilismo? ¿Cómo ir a buscar ahora a un electorado al que convencieron que la responsabilidad por todo lo malo que pasa en la Argentina es de los peronistas? Son solo algunas de las preguntas que plantea el nuevo contexto.

Si para muchos radicales misioneros una alianza con el macrismo fue difícil de digerir, una con el puertismo resulta directamente tóxica. Lo mismo pasa con partidos o agrupaciones de jóvenes que se acercaron a Cambiemos convencidos de que allí encontrarían una “nueva forma de hacer política”, ahora se encuentran compartiendo espacio con Ramón Puerta y con la misión de militar por las candidaturas de Humberto Schiavoni y Luis Pastori, que no son exactamente figuras nuevas en la escena política.

Las especulaciones son muchas y variadas, pero habrá que esperar hasta junio para saber cuánto ganará y cuánto perderá Cambiemos con su última transformación. El ruido está garantizado, las nueces todavía no.

Entradas y salidas

En el PAyS y la Renovación se frotan las manos ante tanto estruendo en la casa de sus vecinos. En política nada se pierde, todo recicla y algunos disconformes con el cambio en Cambiemos que ahora es Juntos por el Cambio –con perdón por el trabalenguas- ya comenzaron a acercarse a otros espacios.

A la diputada de Libertad Valores y Cambio, Liliana Rodríguez, que accedió a su banca en 2017 como parte de Cambiemos y hasta el jueves formaba parte de esa alianza, se la pudo ver el viernes asistiendo con entusiasmo a los discursos del conductor de la Renovación, Carlos Rovira y del Gobenador Hugo Passalacqua en la inauguración de las nuevas aulas de la escuela de Robótica.

Respecto al armado de la lista de diputados provinciales de la Renovación, el único nombre que se da por sentado -aunque no oficialmente confirmado- es el de la ex Techo Soledad Balán que sería una de varias personas no identificadas con ningún partido que integrarían la nómina. Desde la conducción se sigue practicando el paradigma del refresh que requiere de la generosidad de dirigentes con muchos años de trayectoria que ceden sus lugares a personas destacadas de otros ámbitos con poco o ningún recorrido dentro de la política partidaria.

Desde el PAyS también esperan sacar rédito del descontento que pudiera generar tanto en dirigentes cuanto en votantes de Cambiemos la llegada de Puerta a ese espacio que se define como opositor a los gobiernos de la Nación y la provincia.

Sobre el cierre de la presentación de los frentes, la atención también estaba posada sobre este espacio, desde donde hasta último momento buscaron cerrar una alianza provincial con el kirchnerismo de Unidad Ciudadana. Finalmente no hubo fumata blanca aunque no se descarta que estos espacios compitan juntos en las elecciones nacionales de octubre.

Cuadernos y extorsiones

El escándalo por las supuestas extorsiones a pedido del fiscal estrella de las investigaciones contra el kirchnerismo, Carlos Stornelli, estalló esta semana con la declaración ante la Cámara de Diputados del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, quien denunció una red ilegal paraestatal que se dedicaba a extorsionar y a realizar operaciones de espionaje que involucraría a agentes de inteligencia orgánicos e inorgánicos locales y extranjeros, a legisladores, fiscales y dirigentes políticos.

El caso resulta una amenaza para el Gobierno nacional ya que las supuestas extorsiones que señala Ramos Padilla están directamente relacionadas con la causa de los cuadernos, uno de los principales caballitos de campaña de un oficialismo que no encuentra en su propia gestión de gobierno motivos para seducir al electorado.

El juez investiga los posibles delitos de “extorsión” y “operaciones de inteligencia y espionaje ilegales” contra el empresario Pedro Etchebest y en la que están imputados el falso abogado y presunto agente de la DEA, Marcelo DAlessio, y el fiscal Carlos Stornelli.

El magistrado atribuye a DAlessio “operaciones vinculadas con la actividad de los poderes judiciales, los ministerios públicos, las fuerzas de seguridad, los poderes políticos y los medios de prensa”. Advirtió que el caso podría involucrar no solo a uno sino a varios fiscales y a un juez, además de periodistas. “Lo que estamos viendo es que puede perjudicar las relaciones con los Estados Unidos, Venezuela, Israel y la república de Uruguay, porque esta organización tuvo incidencia en distintos ámbitos de incumbencia de estos países”, dijo.

El juez dijo además que la red en cuestión se dedicaba a recopilar información, a la producción de inteligencia y al “almacenamiento de datos sensibles de manera paralela a las causas judiciales” para luego avanzar con actividades intimidatorias y extorsivas para influir en esos expedientes.

Ante denuncias de semejante gravedad pronunciadas por un juez federal y respaldadas por grabaciones, mensajes telefónicos y otras pruebas de distinto tenor, el pedido del Gobierno fue que se investigue a fondo, pero no las denuncias que hizo el juez sino al juez que denunció. Formalmente solicitó al Consejo de la Magistratura que se inicie una investigación contra Ramos Padilla por “manifiesta actuación irregular y violatoria de los deberes de imparcialidad”.

El ministerio de Justicia de la Nación advirtió “una clara intencionalidad” en la actuación de Ramos Padilla al considerar que “afirma como verdaderos extremos de la investigación que todavía no han sido verificados”. En ese contexto, la cartera judicial solicitó al Consejo que se abra una investigación para determinar si el magistrado incurrió en incumplimiento de sus funciones. Esta presentación del Gobierno abre la puerta para iniciar un previsible juicio político contra Ramos Padilla.

El cordobazo

Cambiemos se fracturó en la provincia que le dio la presidencia a Mauricio Macri. Ocurre que en Córdoba los radicales son bastante menos tolerantes que en otras provincias a las imposiciones que llegan desde Buenos Aires y desde otros partidos, lo que provocó un quiebre entre el intendente de la Docta, Ramón Mestre, y el protegido de Lilita Carrió, Mario Negri, ambos radicales.

Hasta diciembre estaba todo arreglado para que ambos contendientes dirimieran sus diferencias en una interna en la que el PRO pondría candidatos en ambas boletas para garantizarse no perder. El problema se desató porque Carrió quería que el candidato fuera Negri y las encuestas marcaban que ganaría Mestre, entonces la chaqueña exigió a la conducción nacional que pusiera presión para que el intendente capitalino depusiera sus pretensiones gubernamentales.

Como ocurre cada vez que Lilita alza la voz, el PRO acató y buscó aislar a Mestre que así perdió a su vice, el macrista Gabriel Frizza y lo reemplazó por el radical Carlos Briner. A pesar de la presión y de los múltiples ofrecimientos, el jefe de la comuna que nuclea al 40% de la población de la provincia mediterránea no se amilanó y mantuvo su candidatura.

Negri tampoco quiso bajarse y el calendario electoral obligó a la cúpula nacional de Cambiemos –donde mandan el PRO y pisa fuerte Carrió- a adoptar una solución drástica para evitar una interna: Negri y su candidato a intendente en la capital cordobesa, Luis Juez, recibieron la orden de romper la mesa de Cambiemos y competir con un espacio propio.

Sin el apoyo de los socios del PRO y la Coalición Cívica tampoco Mestre pudo anotarse como candidato de Cambiemos, en consecuencia ese frente no competirá en las elecciones provinciales en la segunda jurisdicción más poblada del país.

Quien sí consiguió cerrar un acuerdo en la provincia mediterránea fue el gobernador Juan Schiaretti quien lanzó esta semana “Hacemos por Córdoba”, el espacio por el que irá por un nuevo mandato en alianza con el GEN de Margarita Stolbizer y el Partido Socialista que lidera el santafesino, Miguel Lifschitz.

Quien mira con buenos ojos esa nueva fuerza es Roberto Lavagna, que cuenta con el antecedente de haberle ganado a Cristina Kirchner en territorio cordobés en las presidenciales de 2007, cuando la expresidente arrasó en el resto del país.

Ocurre que los aliados que hizo Schiaretti son los mismos que quiere Lavagna para su proyecto presidencial, por otra parte un radicalismo dividido y con enfrentamientos con sus socios de Cambiemos representa un terreno fértil para quien supiera contar con el respaldo de los radicales en su anterior intento por disputar la presidencia.

Enemigo íntimo

Las aspiraciones de reelección de Macri no encuentran a su peor enemigo en los devaluados dirigentes de la oposición sino en los horribles resultados de su política económica y fundamentalmente en los estragos que ellos ocasionan en la calidad de vida de la gran mayoría de los argentinos.

En una semana en la que el Central quemó las naves para mantener anestesiado al dólar, la inflación volvió a dar muestras del fracaso del rudimentario plan económico que intenta llevar adelante el mejor equipo de los últimos 50 años.

Después del enésimo viaje de funcionarios nacionales a las oficinas del FMI con ruegos de distinta índole –esta vez para pedir permiso para vender los dólares prestados- el Central anunció que subastará 60 millones de dólares por día para atender la demanda de divisa y que aumentará todavía más la velocidad de la aspiradora de pesos.

Para el economista Guillermo Nielsen, el Gobierno busca tranquilizar al dólar a cualquier precio, pero advirtió que con esa política “sigue la demolición del nivel de actividad y sigue el desempleo. Es la consecuencia de una política de contracción de gasto público y alza de tasas”, agregó en declaraciones a una radio de Buenos Aires.

Para Guillermo Nielsen, los 9.600 millones de dólares que se subastarán con avala del FMI para calmar al tipo de cambio no serán suficientes. “El mercado te lo puede relativizar en cuatro o cinco jornadas, no es una cantidad, ni una situación, respecto de la confianza, para alardear demasiado”, consideró el exsecretario de Finanzas durante la gestión de Roberto Lavagna en Hacienda.

Lejos de las bases sólidas de las que hablan los voceros del Gobierno nacional, la inflación volvió a golpear con fuerza a los alicaídos salarios de los argentinos. Al contrario de lo que afirmó el presidente Mauricio Macri en su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso, la inflación no está retrocediendo, por el contrario se sigue acelerando. A escala nacional pasó de 3% en enero a 3,8% en febrero y ya acumula 6,8% en el primer bimestre lo que vuelve casi una utopía cumplir con la proyección anual de 23% expresada en el Presupuesto. Los analistas de consultoras privadas ya hablan de un piso de 40%, que haría del mandato de Macri el de mayor inflación desde la hiperinflación de fines de los 80 y principios de los 90.

En el NEA la situación es todavía más preocupante. La inflación de febrero en la región fue de 4,5% lo que empujó el dato bimestral a 8,1% y a 53,5% interanual, impulsada principalmente por el rubro alimentos, el más significativo en los consumos de las clases populares.

Educación disruptiva

A pesar del contexto económico desfavorable, Misiones volvió a iniciar el ciclo lectivo en la fecha prevista –por 15° año consecutivo- y con inauguraciones. Primero fue la Escuela de la Innovación, un bachillerato con orientación en informática que tendrá como emblema el concepto de educación disruptiva. Aplicará todos los contenidos de la Ley de educación emocional, aprendizaje basado en proyectos, toda la experiencia de la escuela robótica, aula invertida, entre otras innovaciones.

Después llegó el turno de la Escuela de Robótica, que inició un nuevo ciclo lectivo con novedades importantes. Por un lado se inauguraron nuevas aulas que permitirán atender una mayor proporción de la alta demanda de niños y jóvenes que buscan participar de este proyecto educativo en el que tiene una participación preponderante la tecnología. Por otra parte, se firmaron acuerdos para desarrollar en ese marco el programa, denominado LagashUniversity (LU), tiene por objetivo capacitar jóvenes de 18 a 24 años que sean apasionados por la tecnología sin necesidad de que tengan conocimientos previos profundos en materia de informática.

De acto de apertura participaron el Gobernador Hugo Passalacqua; el presidente de la Legislatura, Carlos Rovira; el vicegobernador Oscar Herrera Ahuad; la ministra de Educación, Ivonne Aquino y Federico García, CEO de Lagash.

En la oportunidad Rovira destacó el papel fundamental que tiene la educación en la visión política del Gobierno provincial. “Lo más importante para mí como político es una provincia que mejore en base al conocimiento. Una forma del conocimiento que hoy tiene una expresión de vanguardia, los sistemas educativos se están revisando absolutamente todos. Se está marcando un camino de la inclusión de la tecnología y nosotros estamos concretando la fusión necesaria con un área tan importante que aplica y hace tecnología en el mundo a abrir las mentes de las nuevas generaciones, esto es transformador, es mucho más que la economía marque índices de crecimiento”, consideró.

El conductor de la Renovación resaltó que además que el conocimiento tiene un lugar fundamental en la forma de hacer política que pretende para la fuerza que encabeza. “El poder en el mundo no está en lo material, todos los procesos económicos son débiles si no son sostenidos por un flujo de conocimiento que los haga competitivos en la búsqueda de ir reemplazando paradigmas, descubriendo cosas. Me apasiona esta forma de hacer política”, dijo.

Por su parte el gobernador Hugo Passalacqua indicó que la educación pública es uno de los puntales de la concepción del Estado que sostiene su gobierno. “El estado está siempre para sostener, para estimular el bienestar de la gente, para hacer más feliz a la gente cada día. Los actores sociales, el sector del trabajo del capital, tienen que estar asociados al diseño de la política siempre bajo la tutela, la custodia ideológica del Estado y de las ideas que sostienen al Estado que uno pretende, que es un estado presente, que proyecte a los más humildes hacia un futuro de bienestar” y consideró que para alcanzar ese objetivo la educación pública es la herramienta más valiosa.