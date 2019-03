Mauricio Macri: “Lo que hizo mi padre era un delito, él formaba parte de un sistema extorsivo del kirchnerismo”

Ante la consulta sobre el viaje a Cuba de Cristina Kirchner, Macri reconoció que no vio el video en donde la ex presidenta explica los problemas de salud de su hija Florencia. Sin embargo, fue categórico al señalar que la ex Jefa de Estado “no cuidó a sus hijos y los involucró en las cosas que hizo”. “Me parece que no está bien, es una persona que niega la realidad, le echa la culpa a los demás de lo que ella hace”, agregó.

Por otro lado, fue consultado por las posibilidades electorales del ex ministro de Economía Roberto Lavagna y del empresario de la televisión Marcelo Tinelli. Con relación al economista, le pidió “más humildad, porque estuvo en todos los Gobiernos anteriores y debería hacer una autocrítica”.

Sobre el actual vicepresidente de San Lorenzo, recordó que “estuvo interesado en participar (en política) en Cambiemos”, y aseguró que no se enojó con las críticas del conductor de televisión que, la semana pasada y en una larga entrevista radial, se definió como peronista y afirmó: “(Mauricio) Macri y Cristina (Kirchner) son dos caras de la misma moneda. Los dos tienen picado el boleto”.

El Presidente, por otro lado, recordó su participación en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso y reconoció que “fue insoportable el ambiente que se vivió” y apuntó al kirchnerismo: “Se oponen a todo”, dijo. También reconoció que “no es un buen trabajo el de ser presidente”.

En relación a su reelección, advirtió que “estamos iniciando un camino, no puedo decir ‘me cansé'” y que “hay mucha gente que cree lo que estamos haciendo”. En esa línea, sostuvo: “Si pierdo las elecciones respetaría la decisión de los argentinos”.