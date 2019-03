Ternura viral: un papá ayuda a su hija de 3 años a bailar con su abuelo que tiene alzheimer, parkinson y demencia

“Tengan a mano sus pañuelos”, escribió Dean Evans en sus redes sociales cuando decidió publicar un conmovedor video. Allí se podía ver a su padre bailando con su hija de 3 años. Sin embargo, él también estaba en la escena: es que el abuelo Rick tiene Alzheimer, Parkinson y demencia, así que tuvo que ser ayudado.

“Mi hija quería bailar con mi papá. Deseaba ir a un baile con él, así que se puso su vestido de princesa”, explicó Evans. Para cumplirle el sueño, el joven levantó a Rick y lo ayudó a moverse al compás de “Tale as old as time”, la canción de la banda de sonido de La Bella y la Bestia.

Por este motivo, se puede ver a las tres generaciones de la familia Evans en escena. La pequeña, feliz de poder bailar con su abuelo y el hombre, sostenido por su hijo para hacer girar y danzar a su nieta en el living de la casa. También aparece brevemente el hermanito de la nena, que le agarra la mano a Rick y se suma al emotivo momento.

“Me derrite el corazón. Mi papá tiene Alzheimer, demencia y Parkinson a los 66 años. Mi hija tiene 3”, describió. Evans le pidió a sus amigos que compartiesen el video y se volvió viral: ya cuenta con casi 3 mil comentarios y 600 mil reproducciones, al tiempo que fue 6 mil veces compartido. Muchas personas le agradecieron por haber publicado el momento y aseguraron sentirse conmovidas por vivir una situación similar en sus hogares.

El Alzheimer es un trastorno progresivo que hace que las células del cerebro se degeneren y mueran. De acuerdo a la Clínica Mayo es la causa más común de demencia y provoca el deterioro de las habilidades del pensamiento, comportamiento y sociales, por lo que los pacientes no pueden vivir de forma independiente.

El Parkinson también es una enfermedad progresiva. En este caso afecta al sistema nervioso y compromete el movimiento. Si bien se lo vincula con la aparición de temblores, puede causar rigidez o disminución del movimiento. Ambas enfermedades carecen de cura, aunque esta última puede tratarse con medicamentos que atenúen los síntomas.



Fuente: TN