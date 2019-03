La conmovedora historia de un hombre que recibirá un riñón de su hija adoptiva

Una mujer de Carolina del Norte, Estados Unidos, está a punto de darle el regalo de su vida al hombre que la adoptó cuando era una beba. DeLauren McKnight pronto donará su riñón a su padre, Billy Houze, después de que las pruebas revelaron que ella era compatible con el procedimiento necesario para salvarle la vida al hombre.

“Ella me dijo: ‘Papá, pensabas que me estabas salvando la vida porque me adoptaste, pero en realidad me estabas salvando la vida para que pudiera salvar la tuya más tarde’”, dijo Houze, de 64 años, muy emocionado. “Estoy extremadamente orgulloso de ella”, dijo con razón.

Houze, un pastor evangélico y padre de cinco hijos, dijo que sus riñones comenzaron a fallar en 2016 después de que se sometió a una cirugía de vesícula. Los médicos le informaron que no viviría más de cinco años si no recibía un trasplante de riñón. “Y luego me dijeron que estaría en una lista de espera y pasarían siete años antes de que posiblemente pudiera llegar una donación de un riñón”, dijo Houze.

Los hijos biológicos de Houze se hicieron el test de compatibilidad, pero increíblemente ninguno de ellos podía ayudar a su padre. Pero el 1 de febrero, McKnight, a quien Houze y su esposa Karen adoptaron en 1992 cuando apenas era una beba, se enteraron de que era compatible. “Nunca pensé que sería compatible porque era adoptada”, dijo McKnight. “Recibí la llamada del laboratorio en el trabajo y quería que mi papá fuera la primera persona que lo supiera. Llamé y le dije: ‘Papá, tengo que decirte algo. Soy compatible’”.

McKnight y Houze esperan hacerse la cirugía en las próximas semanas.

Fuente: La Mañana de Neuquén