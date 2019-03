Alicia Soroka, marca una inserción destacada de la mujer en los medios de comunicación de Misiones

Periodista, directora y productora de radio y televisión, Alicia Soroka recientemente galardonada con la Orquídea de Plata que otorga la subsecretaría de Cultura de la provincia a las mujeres destacadas en actividades culturales de Misiones, compartió una charla con Misiones Online TV, donde abordó todos los temas de la actualidad y sobre su trayectoria en los medios de comunicación, asegurando sobre la distinción recibida que es “un premio gigante que agradezco profundamente, gigante las mujeres que recibieron la distinción conmigo, me parecía un premio demasiado grande para mí, pero por otro lado también aprecio que hayan considerado el rol de los medios como vehículos de cultura muy feliz”.

Trayectoria

Sobre sus comienzos, contó que “llegue al oficio muy jovencita y de manera fortuita porque era una adolescente, tenía 17 años, estaba en el colegio secundario y ahí surgió la invitación de empezar a hacer algo en LT 13 Radio Oberá. De allí rápidamente el pase fue a Canal 12, fueron como dos puertas muy grandes que se me abrieron, muy grandes. Esas dos oportunidades fueron claves y después fueron mucho pulmón, mucho apetito, mucho hambre, no soy profesional”.

“Llegué a Canal 12 sin formación profesional, tenés que estar atenta a todo, captar todo, tener curiosidad por todo, tenés que convertir a todos tus compañeros en tus maestros porque si no, no tenés otra fuente de aprendizaje que no sean ellos y las metidas de pata. No había otra forma de aprender que el error metiendo la pata, observando lo que se hacía bien, esa fue mi escuela por eso por ahí cuando hacen referencia a mi carrera o los medios donde trabajo no se si no se hubieran abierto esas dos puertas tan generosas, que te den micrófono a los 17 años.

“Que haríamos sin música”

Al comentar la musicalización de sus programas radiales, música que ella elige personalmente, comentó que, ”ahí hubo una lucha y un conflicto permanente, porque en los programas periodísticos la prioridad es la noticia y hay como una cosa que todo sea dicho en términos informativos y para mí la comunicación tiene que ser también amable y esta amabilidad tiene que venir por el lado de un mensaje cálido un poco de música, que aunque los tiempos sean muy mezquinos, pero la música también tiene que estar presente”.

Mujeres

Respecto a los movimientos feministas que están ganando la calle para reclamar por sus derechos, se mostró agradecida de ser testigo de ello, “agradezco profundamente ser testigo de esta movida de las hijas como las llaman algunos, este cambio tan importante que quizás no todos lo estén midiendo, que se da por un montón de jovencitas, de muchas mujeres pero de muchas jovencitas, muy atrevidas, muy subversivas, están tirando abajo un montón de prejuicios, un montón de muros reales, un montón de discriminaciones cotidianas, pero también un montón de reivindicaciones cotidianas, pero también un montón de muros de la cabeza. Con ellas también uno esta como releyendo muchas cosas, replanteándose muchas cosas, micro y macro machismo con los que convivió, con los que creció y con los que todavía lidiamos. Pero como veo esto, agradezco y reitero poder ser testigo y aprecio enormemente el esfuerzo que hacen muchas jovencitas, probablemente muchas hasta ninguneadas en su casa, porque los muros están en todos lados, ninguneadas en su casa, quizás subestimadas, quizás hasta condenadas en su propio ámbito, por suerte no se hachan atrás y siguen adelante”.

Agregó que, nos están haciendo como revisar todos los esquemas patriarcales con los que nos criamos, con los que convivimos, con lo que educamos a nuestros hijos y esta tarea de desconstrucción probablemente tenga en muchos casos un costo muy alto que es la incomodidad que golpeo a muchas mujeres en su propia familia , en su propio ámbito más cercano”.

Redes sociales

Se mostró Alicia Soroka entusiasta de las redes sociales y dijo estar de acuerdo en todo sentido, como consumidora de redes sociales, “como consumidora creo que es una forma de democratización la de información muy impactante, primero por la inmediatez de la generación de la noticia, vos estas sabiendo lo que pasa en el mundo en el mismo momento en que esa persona lo está relatando, escribiendo, hasta es testigo. Antes no teníamos esa posibilidad, el uso inteligente de eso depende de la formación profesional de cada uno y es un ida y vuelta, nosotros nos nutrimos mucho de las redes sociales porque son una fuente informativa, pero también son un control muy directo, muy inmediato de la noticia porque la observación es inmediata. Publicas algo en Twitter, una opinión y va a haber alguien que va a estar contrastándola o cuestionándola o adhiriendo a ella, ya no sos vos en soledad el productor de la noticia, la suma de distintas fuentes es riquísimo”.

También las consideró como, “un gran limitador de la vanidad con la que nos manejamos los medios muchas veces. Los que estamos en los medios podemos caer en eso de creer que somos los poseedores de la verdad, de la noticia y que alguien te esté recordando permanentemente que no necesariamente es así, que no es tan así, o que te haga saber directamente que no es así que lo que están diciendo en la radio, no es cierto porque esa personas esta en esa ruta y no la están cortando o porque estás diciendo multitudinaria manifestación y son siete. Hay como un observador, cualquiera puede ser observador y eso debilita esa vanidad y eso es muy bueno. Tenemos los periodistas una tendencia a creer que nosotros estamos acá y en radio hablar mucho porque creemos que somos los poseedores de este capital increíble que es la noticia, que somos los informados y que te recuerden que no es tan así esta bueno. Esa democratización de la noticia que permiten las redes a mí me encanta”

Noticias falsas y elecciones

Luego de un intercambio de opiniones sobre las noticias falsas (Fake News como se las denomina en inglés) y su influencia en los procesos electorales con la manipulación del electorado a través de las redes sociales como se comprobó en Estado Unidos, se consultó a la periodista sobre su visión sobre el panorama electoral nacional que vislumbra del que dijo que se percibe “un estado de insatisfacción muy grande, por cuestiones económicas, cuestiones sociales, la gran duda es si esa insatisfacción la va a capitalizar alguien con posibilidades efectivamente de lograr apoyo o también con la insatisfacción como un alto nivel de descreimiento de todo porque veo a mucha gente como resignada y mientras no sea este cualquiera. Vamos a ver si nos esmeramos como sociedad y que las opciones por lo menos una buena parte sean buenas, no que como a este lo descarto cualquiera es mejor”.

Agregó que, “como recién está empezando la campaña hay varios personajes atractivos, (Roberto) Lavagna, aunque de todos modos Lavagna es un hombre grande, me gustaría un candidato joven, más jóvenes, no desmerezco los méritos ni la carrera de Lavagna, pero me gustaría que Macri, Cristina, Lavagna y un lote de gente joven también. Si no es la candidatura presidencial hay un montón de espacios políticos desde el Concejo Deliberante hasta la Cámara Diputados en las que podemos apostar por la gente joven”.

Listas inclusivas

Consideró como hermoso y justo lo de las listas inclusivas para cuerpos colegiados, “absolutamente justo” y agregó que, “celebramos estos espacios que estamos ocupando en la política, de todos modos creo que faltan un montón de espacios por ocupar, queda pendiente una gran tarea todavía por delante que es la de generar espacios para que la mujer no se limite, como suele ocurrir en algunas organizaciones de gobierno, a espacios relacionados con lo emocional, como si la realidad de la mujer se organizara desde lo afectivo, entonces va a las áreas sociales, eso deberíamos descartarlo definitivamente, ocupar espacios de decisión y de poder, los mismos que ocupa el hombre sin tener que para ello tener que estar demostrando doblemente que se es capaz de eso”.

EP/E.J.