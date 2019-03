Preceptor apuñalado en Posadas: “Los docentes se encuentran muy preocupados y atemorizados, temen a que la situación se vuelva a repetir”

Lo dijo Ricardo Martín quien encabeza el Gabinete Psicopedagógico Interdisciplinario dependiente del Consejo de Educación de Misiones. El lunes realizarán tareas de contención y estrategias para evitar casos similares en un futuro.

Ricardo Martín en Radio República

El equipo lleva 13 años trabajando dentro del Consejo de Educación y cuenta con siete sedes dentro de la provincia de Misiones: Posadas, Garupá, Eldorado, Oberá, Iguazú, Irigoyen y San Vicente para orientar, asesorar y acompañar las diferentes decisiones tomadas por instituciones educativas.

A raíz del caso de agresión por parte de un adolescente de 14 años a su preceptor en Posadas, desde el Gabinete Psicopedagógico Interdisciplinario dieron a conocer su funcionamiento y el trabajo que vienen realizando para mejorar el desempeño de estudiantes en las diferentes instituciones educativas de la provincia. En este momento se encuentran trabajando para ayudar a la comunidad educativa que sufrió el ataque.

Respecto de la relación entre fracaso educativo y reacción violencia, explicó: “Es monocausal. No todo chico que fracasa puede tener una reacción tal. Cada situación amerita una evaluación puntual para ver qué pudo haber estado pasado. Si no sabemos gestionar nuestras emociones, si no sabemos controlar nuestro enojo y nuestra ira, puede ocurrir una reacción violenta. Por esto es importante trabajar fuertemente esta temática con un espacio donde los estudiantes puedan ser escuchados”.

En este marco, Ricardo Martín, indicó: “Nuestra función específica es generar los mejores conceptos de enseñanza y aprendizaje. Siempre tratamos de cumplir con las demandas de las instituciones”.

El equipo interdisciplinario está conformado por psicólogos, psicopedagogos, trabajadores sociales, abogados, diseñadores, docentes, entre otros profesionales.

Las instituciones realizan sus pedidos de orientación puntual, pactan entrevistas previas con el equipo para luego crear estrategias y abordajes acordes a los requerimientos de las problemáticas por las cuales atraviesa la institución en cuestión.

AVD