Posadas: en abril realizarán el Primer Festival Internacional de Teatro “Posadas 2019”

Será del 5 al 20 de abril, y es organizado por el grupo de teatro Agua de Río. Se funda en la tradición de intercambios con el Festival de Encarnación, que ya va por su sexto año

A esta programación se suman en espacios no convencionales la obra “Dos mujeres”, de Agua de Río y “Cuentas pendientes”, del grupo Pitanga.

Este nuevo Festival de la ciudad de Posadas surge como extensión del 6° Festival de Teatro de Encarnación, organizado por el Grupo Rocemi. “Cruzamos el río para acercarte en Posadas muchas obras para adultos y para niños”, dice Claudia Pérez, una de las organizadoras locales.

El festival tendrá epicentro en la Sala Tempo de Posadas. Doce obras de Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil y Perú darán funciones en la sala céntrica, mientras que otras dos harán funciones en barrios y otros espacios.



El intercambio con este Festival de Encarnación se inició hace 6 años, de la mano de Silvina Warenycia. “Nos parecía que no podíamos desperdiciar la visita de los elencos que venían a la ciudad vecina y empezamos a armar funciones acá”, cuenta. También sumaban al elenco Rocemi y llevaban funciones a Paraguay con Agua de Río.

Hoy el compromiso se estrecha, generando ya un Festival en Posadas, con apoyo del Instituto Provincial del Teatro y de otras instituciones locales.





Obras de aquí y de allá

Las obras que se van a presentar en la Sala Tempo son doce:

De Argentina son “Hugo Kohan”, con la obra “Potestad”; “Mago Galver y Mago Owen” con “Show de Magia”; de Posadas son “Hoogie Booguie Clown” con “Esquizofrenia del Arte”, “Grupo Tempo” con la obra “Entre nos”, grupo TAP con la obra “El acompañamiento” y “El Jardinero de la Madre Tierra” y “Los Irreverentes”, con grupos concertados.

De Perú viene el ya conocido y esperado Enrico Méndez Oré, con “Historias para ser clowntadas”. De Brasil, la “Compañía Actuare” trae la obra “Me quiere no me quiere”. De Uruguay, el grupo “Real visceralismo teatro” trae la obra “Lúcido”.

En tanto de Paraguay, la Academia Inegral de Artes “Rocemi” trae la obra “Por siempre rock and roll” y de Asunción, el Instituto Superior de Bellas Artes trae “Chejov en rojo y negro”.

