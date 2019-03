“La mujer es el motor y el combustible de la renovación”, dijo Passalacqua en la clausura de la jornada de debate al pie de La Cruz de Santa Ana

Alrededor de un millar de mujeres recibieron con entusiasmo al gobernador Hugo Passalacqua quien llegó al pie de la Cruz de Santa Ana en la tarde de este viernes para cerrar formalmente la Jornada “Reflexionando y Fortaleciendo Nuestros Logros” que había sesionado durante todo el día y fuera organizado por la Mesa Provincial de Mujeres Renovadoras.

Llegadas desde todos los rincones de la provincia, las mujeres se organizaron desde temprano en talleres donde se debatió sobre el rol de la mujer en cuestiones tales como la independencia económica, salud y desarrollo integral, educación con identidad misionerista, prevención contra la violencia y encuesta socioeconómica.

Cuando arribó el primer mandatario provincial, debió dedicar tiempo a responder a la requisitoria de las presentes que lo rodeaban para una foto o un abrazo. Hizo hincapié en los tiempos que lleva “la Renovación, que desde 2003 desarrolla políticas y acciones con una perspectiva de género, bajo las premisas que allí se habían discutido: independencia económica, igualdad e inclusión social. Todas diseñadas con el objetivo de promocionar el desarrollo económico sustentable e independiente de las misioneras. “Las mujeres no solo son el motor, sino el motor y el combustible de la Renovación; porque el motor solo no funciona, necesita del combustible que es toda esa carga energética de amor, de ternura, de esfuerzo para sostener el rancho, para sostener el trabajo, para sostener la chacra, la ciudad… lo que sea”, dijo Passalacqua para recibir de manera inmediata la ovación de las mujeres.

No dejo pasar la oportunidad de reconocer que “muchos años de opresión pasaron las mujeres; 50 mil años que el machismo, que el hombre dominó errándole a cada rato, lo que tenía que suceder con la historia y acá en Misiones, ustedes plantaron bandera, nadie les regaló nada, es una conquista de las mujeres renovadoras, ser protagonistas centrales de la historia, no marginales ni acompañando…sino centrales”, insistió Passalacqua. Y apostó más: “Me voy a romper el alma, voy a hacer lo que haya que hacer, como simple militante, para que la mitad de los municipios haya intendentas, si no es esta elección será en la próxima”, afirmó.